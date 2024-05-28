Политика Власть Мэр Екатеринбурга пропустил уроки в «школе губернаторов» ради встречи с Путиным 29 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 + Изначально Алексей Орлов должен был улететь на неделю Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не поехал на очередной образовательный модуль в рамках Высшей школы госуправления РАНХиГС, (неформально — кремлевская «школа губернаторов») чтобы поучаствовать в большом совещании с участием президента РФ Владимира Путина. «29 мая Путин будет проводить расширенное совещание Госсовета и совета по нацпроектам (куда входит Орлов). Орлов должен был лететь на „школу губернаторов“, пришлось отменить», — рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции. В президентском совете по нацпроектам Орлов состоит с декабря 2021-го, прежде он участвовал в совещаниях только по ВКС. А в школе губернаторов Орлов обучается с осени 2023-го. Выпуск намечен на лето 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не поехал на очередной образовательный модуль в рамках Высшей школы госуправления РАНХиГС, (неформально — кремлевская «школа губернаторов») чтобы поучаствовать в большом совещании с участием президента РФ Владимира Путина. «29 мая Путин будет проводить расширенное совещание Госсовета и совета по нацпроектам (куда входит Орлов). Орлов должен был лететь на „школу губернаторов“, пришлось отменить», — рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции. В президентском совете по нацпроектам Орлов состоит с декабря 2021-го, прежде он участвовал в совещаниях только по ВКС. А в школе губернаторов Орлов обучается с осени 2023-го. Выпуск намечен на лето 2024-го. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям