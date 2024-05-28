28 мая 2024

Мэр Екатеринбурга пропустил уроки в «школе губернаторов» ради встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , орлов алексей, бубнов алексей
Изначально Алексей Орлов должен был улететь на неделю Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не поехал на очередной образовательный модуль в рамках Высшей школы госуправления РАНХиГС, (неформально — кремлевская «школа губернаторов») чтобы поучаствовать в большом совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

«29 мая Путин будет проводить расширенное совещание Госсовета и совета по нацпроектам (куда входит Орлов). Орлов должен был лететь на „школу губернаторов“, пришлось отменить», — рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции.

В президентском совете по нацпроектам Орлов состоит с декабря 2021-го, прежде он участвовал в совещаниях только по ВКС. А в школе губернаторов Орлов обучается с осени 2023-го. Выпуск намечен на лето 2024-го.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не поехал на очередной образовательный модуль в рамках Высшей школы госуправления РАНХиГС, (неформально — кремлевская «школа губернаторов») чтобы поучаствовать в большом совещании с участием президента РФ Владимира Путина. «29 мая Путин будет проводить расширенное совещание Госсовета и совета по нацпроектам (куда входит Орлов). Орлов должен был лететь на „школу губернаторов“, пришлось отменить», — рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции. В президентском совете по нацпроектам Орлов состоит с декабря 2021-го, прежде он участвовал в совещаниях только по ВКС. А в школе губернаторов Орлов обучается с осени 2023-го. Выпуск намечен на лето 2024-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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