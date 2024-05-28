Мэр Екатеринбурга пропустил уроки в «школе губернаторов» ради встречи с Путиным

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не поехал на очередной образовательный модуль в рамках Высшей школы госуправления РАНХиГС, (неформально — кремлевская «школа губернаторов») чтобы поучаствовать в большом совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
«29 мая Путин будет проводить расширенное совещание Госсовета и совета по нацпроектам (куда входит Орлов). Орлов должен был лететь на „школу губернаторов“, пришлось отменить», — рассказал URA.RU источник, близкий к губернаторской резиденции.
В президентском совете по нацпроектам Орлов состоит с декабря 2021-го, прежде он участвовал в совещаниях только по ВКС. А в школе губернаторов Орлов обучается с осени 2023-го. Выпуск намечен на лето 2024-го.
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