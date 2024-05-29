Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, путин на экране, владимир путин
Цифровая платформа, которую поручил создать президент, должна обеспечить корректные сбор, хранение и обработку информации о туристах и отрасли в целом Фото:

В России появится единая цифровая платформа в сфере туризма. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 28 марта совещания по созданию круглогодичных курортов. В ней объединят все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов.

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«С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения президента РФ правительству. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 29 мая.

Как следует из документа, цифровая платформа рынка туристских услуг будет заниматься сбором и обработкой данных о гостиницах, ресторанах, экскурсоводах и транспортных услугах, а также идентификацией участников рынка через единую систему для обеспечения прозрачности и безопасности. Платформа также будет управлять персональными данными, обезличенными согласно законодательству РФ, и информацией о безналичных платежах, полученной от платежных систем и банков.

Ранее URA.RU cообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил переформатировать туристическую отрасль России, чтобы она стала «дешевле и технологичнее». О том, как данные нововведения и готовящиеся изменения отразятся на внутреннем туризме, — в материале URA.RU.

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В России появится единая цифровая платформа в сфере туризма. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 28 марта совещания по созданию круглогодичных курортов. В ней объединят все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов. «С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения президента РФ правительству. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 29 мая. Как следует из документа, цифровая платформа рынка туристских услуг будет заниматься сбором и обработкой данных о гостиницах, ресторанах, экскурсоводах и транспортных услугах, а также идентификацией участников рынка через единую систему для обеспечения прозрачности и безопасности. Платформа также будет управлять персональными данными, обезличенными согласно законодательству РФ, и информацией о безналичных платежах, полученной от платежных систем и банков. Ранее URA.RU cообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил переформатировать туристическую отрасль России, чтобы она стала «дешевле и технологичнее». О том, как данные нововведения и готовящиеся изменения отразятся на внутреннем туризме, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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