Общество Здоровье Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма 29 мая 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Цифровая платформа, которую поручил создать президент, должна обеспечить корректные сбор, хранение и обработку информации о туристах и отрасли в целом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России появится единая цифровая платформа в сфере туризма. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 28 марта совещания по созданию круглогодичных курортов. В ней объединят все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов. Новость по теме Путин назвал россиянам места для обязательного посещения в Узбекистане «С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения президента РФ правительству. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 29 мая. Как следует из документа, цифровая платформа рынка туристских услуг будет заниматься сбором и обработкой данных о гостиницах, ресторанах, экскурсоводах и транспортных услугах, а также идентификацией участников рынка через единую систему для обеспечения прозрачности и безопасности. Платформа также будет управлять персональными данными, обезличенными согласно законодательству РФ, и информацией о безналичных платежах, полученной от платежных систем и банков. Ранее URA.RU cообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил переформатировать туристическую отрасль России, чтобы она стала «дешевле и технологичнее». О том, как данные нововведения и готовящиеся изменения отразятся на внутреннем туризме, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России появится единая цифровая платформа в сфере туризма. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 28 марта совещания по созданию круглогодичных курортов. В ней объединят все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов. «С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения президента РФ правительству. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 29 мая. Как следует из документа, цифровая платформа рынка туристских услуг будет заниматься сбором и обработкой данных о гостиницах, ресторанах, экскурсоводах и транспортных услугах, а также идентификацией участников рынка через единую систему для обеспечения прозрачности и безопасности. Платформа также будет управлять персональными данными, обезличенными согласно законодательству РФ, и информацией о безналичных платежах, полученной от платежных систем и банков. Ранее URA.RU cообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил переформатировать туристическую отрасль России, чтобы она стала «дешевле и технологичнее». О том, как данные нововведения и готовящиеся изменения отразятся на внутреннем туризме, — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям