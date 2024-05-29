29 мая 2024

В Перми без газа остались 25 квартир жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводятся работы на внутридомовом газовом оборудовании
Проводятся работы на внутридомовом газовом оборудовании Фото:

В Ленинском районе краевой столицы без газоснабжения остался подъезд одного из жилых домов. Газа лишились 25 квартир, сообщил telegram-канал ЕДДС Перми.

«30 мая по улице Луначарского, 90 в связи с загазованностью и отсутствием доступа в квартиру отключено газоснабжение первого подъезда. Всего 25 квартир. Проводятся работы на внутридомовом газовом оборудовании», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре краевой столицы из-за аварии на электросетях частично обесточило улицу Пермская. Без электричества остались несколько зданий, в том числе торгово-офисный центр Lencom.

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В Ленинском районе краевой столицы без газоснабжения остался подъезд одного из жилых домов. Газа лишились 25 квартир, сообщил telegram-канал ЕДДС Перми. «30 мая по улице Луначарского, 90 в связи с загазованностью и отсутствием доступа в квартиру отключено газоснабжение первого подъезда. Всего 25 квартир. Проводятся работы на внутридомовом газовом оборудовании», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре краевой столицы из-за аварии на электросетях частично обесточило улицу Пермская. Без электричества остались несколько зданий, в том числе торгово-офисный центр Lencom.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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