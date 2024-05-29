В Перми без газа остались 25 квартир жилого дома

Проводятся работы на внутридомовом газовом оборудовании
В Ленинском районе краевой столицы без газоснабжения остался подъезд одного из жилых домов. Газа лишились 25 квартир, сообщил telegram-канал ЕДДС Перми.
«30 мая по улице Луначарского, 90 в связи с загазованностью и отсутствием доступа в квартиру отключено газоснабжение первого подъезда. Всего 25 квартир. Проводятся работы на внутридомовом газовом оборудовании», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре краевой столицы из-за аварии на электросетях частично обесточило улицу Пермская. Без электричества остались несколько зданий, в том числе торгово-офисный центр Lencom.
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