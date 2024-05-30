Жителей Нижневартовска просят покинуть дачи из-за угрозы паводка

Жителей Нижневартовска (ХМАО) просят покинуть дачи на подтапливаемых территориях. Вартовчан призывают эвакуироваться в пункты временного размещения. Об этом сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков.
«Хочу обратиться к жителям Нижневартовска, проживающих на подтапливаемых территориях. У вас это единственное жилье. Не дожидайтесь критических отметок. Обращайтесь в Управление, у нас будут развернуты пункты временного размещения», — призывает Татаренков в видео, опубликованном в telegram-канале администрации Нижневартовска.
Уровень воды в реке Обь составляет 916 сантиметров, что на шесть сантиметров больше в сравнении с предыдущими сутками. На случай ЧС в Нижневартовске создали резерв материальных ресурсов. На складе хранятся вещи и оборудования, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения. Для временного размещения горожан рассчитаны 14 пунктов.
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