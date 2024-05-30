30 мая 2024

Жителей Нижневартовска просят покинуть дачи из-за угрозы паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вартовчан призывают эвакуироваться с дач на подтопляемых территориях
Вартовчан призывают эвакуироваться с дач на подтопляемых территориях Фото:

Жителей Нижневартовска (ХМАО) просят покинуть дачи на подтапливаемых территориях. Вартовчан призывают эвакуироваться в пункты временного размещения. Об этом сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков.

«Хочу обратиться к жителям Нижневартовска, проживающих на подтапливаемых территориях. У вас это единственное жилье. Не дожидайтесь критических отметок. Обращайтесь в Управление, у нас будут развернуты пункты временного размещения», — призывает Татаренков в видео, опубликованном в telegram-канале администрации Нижневартовска.

Уровень воды в реке Обь составляет 916 сантиметров, что на шесть сантиметров больше в сравнении с предыдущими сутками. На случай ЧС в Нижневартовске создали резерв материальных ресурсов. На складе хранятся вещи и оборудования, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения. Для временного размещения горожан рассчитаны 14 пунктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Нижневартовска (ХМАО) просят покинуть дачи на подтапливаемых территориях. Вартовчан призывают эвакуироваться в пункты временного размещения. Об этом сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков. «Хочу обратиться к жителям Нижневартовска, проживающих на подтапливаемых территориях. У вас это единственное жилье. Не дожидайтесь критических отметок. Обращайтесь в Управление, у нас будут развернуты пункты временного размещения», — призывает Татаренков в видео, опубликованном в telegram-канале администрации Нижневартовска. Уровень воды в реке Обь составляет 916 сантиметров, что на шесть сантиметров больше в сравнении с предыдущими сутками. На случай ЧС в Нижневартовске создали резерв материальных ресурсов. На складе хранятся вещи и оборудования, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения. Для временного размещения горожан рассчитаны 14 пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...