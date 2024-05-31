На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь
В Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Кооператор» загорелся частный дом. По информации очевидцев в соцсети, на место ЧП прибыли скорая и сотрудники МЧС.
«В ПСОК 37 „Кооператор“ загорелся частный дом. Пожарные и скорая прибыли на место ЧП», — сообщает telegram-канал SiTV. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре c просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.
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