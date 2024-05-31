31 мая 2024

В Сургуте горит частный дом в СНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь
На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь Фото:

В Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Кооператор» загорелся частный дом. По информации очевидцев в соцсети, на место ЧП прибыли скорая и сотрудники МЧС.

«В ПСОК 37 „Кооператор“ загорелся частный дом. Пожарные и скорая прибыли на место ЧП», — сообщает telegram-канал SiTV. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре c просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Кооператор» загорелся частный дом. По информации очевидцев в соцсети, на место ЧП прибыли скорая и сотрудники МЧС. «В ПСОК 37 „Кооператор“ загорелся частный дом. Пожарные и скорая прибыли на место ЧП», — сообщает telegram-канал SiTV. Информация о погибших и пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре c просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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