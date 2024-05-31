Детский омбудсмен помогла семье из ХМАО вернуть девять приемных детей

История многодетной приемной семьи из ХМАО стала самой запоминающейся в 2023 году для детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. С журналистами она поделилась, что родителям удалось вернуть девять детей, а десятого ребенка по его желанию отправили к другу в детский дом.
«В семье было 10 приемных детей. Старший мальчик пришел в школу, у него на спине увидели следы от ремня, и всех детей тут же забрали по причине жестокого обращения. В разговоре с мальчиком выяснили — своим поведением он добивался, чтобы его вернули в детдом, у него там друг Вася. В итоге старшего отправили к Васе, а девять детей вернулись в семью», — поделилась детский омбудсмен в интервью «Российской газете».
Когда началось выяснение всех обстоятельств, то оказалось, что старший ребенок неоднократно сбегал, воровал, поджигал сараи и своими действия создавал угрозу для других детей. В тот день отец его действительно выпорол за поджог, который мог привести к гибели младших братьев и сестер. Остальные дети о родителях отзывались с теплотой. В итоге история оказалась со счастливым концом — родители и дети воссоединились. Омбудсмен отметила, что все дети в семье с серьезными заболеваниями.
Детский омбудсмен обратилась 31 мая к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Она считает, что пришло время навести порядок, а глава страны в ответ попросил переговорить по этому вопросу с администрацией президента.
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