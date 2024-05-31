Детский омбудсмен попросила Путина о масштабной проверке органов опеки

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опек», — заявила Мария Львова-Белова, передает пресс-служба
В ответ Путин попросил переговорить с администрацией президента. Он также пообещал дать отдельное поручение по этой работе. Встреча с Путиным состоялась сегодня. Она прошла в преддверии Дня защиты детей.
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