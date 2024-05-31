Детский омбудсмен попросила Путина о масштабной проверке органов опеки

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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Мария Львова-Белова готова лично подключиться к процессу проверки Фото:

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опек», — заявила Мария Львова-Белова, передает пресс-служба Кремля.

В ответ Путин попросил переговорить с администрацией президента. Он также пообещал дать отдельное поручение по этой работе. Встреча с Путиным состоялась сегодня. Она прошла в преддверии Дня защиты детей.

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об этом сообщает сайт Кремля. «Мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опек», — заявила Мария Львова-Белова, передает пресс-служба Кремля. В ответ Путин попросил переговорить с администрацией президента. Он также пообещал дать отдельное поручение по этой работе. Встреча с Путиным состоялась сегодня. Она прошла в преддверии Дня защиты детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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