Детский омбудсмен попросила Путина о масштабной проверке органов опеки

31 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Мария Львова-Белова готова лично подключиться к процессу проверки Фото: Роман Наумов © URA.RU Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об этом сообщает сайт Кремля. «Мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опек», — заявила Мария Львова-Белова, передает пресс-служба Кремля . В ответ Путин попросил переговорить с администрацией президента. Он также пообещал дать отдельное поручение по этой работе. Встреча с Путиным состоялась сегодня. Она прошла в преддверии Дня защиты детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об этом сообщает сайт Кремля. «Мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опек», — заявила Мария Львова-Белова, передает пресс-служба Кремля. В ответ Путин попросил переговорить с администрацией президента. Он также пообещал дать отдельное поручение по этой работе. Встреча с Путиным состоялась сегодня. Она прошла в преддверии Дня защиты детей.