«Победа» запустила рейсы из Калининграда в Екатеринбург

Рейсы будут выполнятся три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам
Авиакомпания «Победа» запустила регулярные рейсы по маршруту Калининград — Екатеринбург. Они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, говорится на сайте компании.
«Лоукостер „Победа“ (группа „Аэрофлот“) приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград — Екатеринбург. Это новое направление для авиакомпании», — говорится на сайте «Победы».
Рейсы будут проходить три раза в неделю. Первый вылет состоялся 31 мая.
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