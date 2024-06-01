01 июня 2024

«Победа» запустила рейсы из Калининграда в Екатеринбург

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Рейсы будут выполнятся три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам
Рейсы будут выполнятся три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам Фото:

Авиакомпания «Победа» запустила регулярные рейсы по маршруту Калининград — Екатеринбург. Они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, говорится на сайте компании.

«Лоукостер „Победа“ (группа „Аэрофлот“) приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград — Екатеринбург. Это новое направление для авиакомпании», — говорится на сайте «Победы».

Рейсы будут проходить три раза в неделю. Первый вылет состоялся 31 мая.

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Авиакомпания «Победа» запустила регулярные рейсы по маршруту Калининград — Екатеринбург. Они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, говорится на сайте компании. «Лоукостер „Победа“ (группа „Аэрофлот“) приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград — Екатеринбург. Это новое направление для авиакомпании», — говорится на сайте «Победы». Рейсы будут проходить три раза в неделю. Первый вылет состоялся 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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