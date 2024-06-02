Мэр Котова потребовала проверить челябинский транспорт на наличие кондиционеров

03 июня 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Челябинский транспорт сегодня проверят на наличие кондиционеров по распоряжению Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала срочно включить кондиционеры в транспорте. Такое распоряжение она отдала вице-мэру Андрею Ксензову 3 июня на аппаратном совещании. «По кондиционерам в транспорте обратите внимание, сейчас будет жарко, и надо чтобы в транспорте работали кондиционеры обязательно. Попросите контролировать прямо каждый день», — обратилась Котова к Ксензову. В свою очередь Ксензов отметил, что сегодня обязательно вышлют контролеров на линию. Такие меры были предприняты из-за надвигающейся жары. Отправить жалобу на неработающий кондиционер в общественном транспорте можно по телефону 217—62—33. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала срочно включить кондиционеры в транспорте. Такое распоряжение она отдала вице-мэру Андрею Ксензову 3 июня на аппаратном совещании. «По кондиционерам в транспорте обратите внимание, сейчас будет жарко, и надо чтобы в транспорте работали кондиционеры обязательно. Попросите контролировать прямо каждый день», — обратилась Котова к Ксензову. В свою очередь Ксензов отметил, что сегодня обязательно вышлют контролеров на линию. Такие меры были предприняты из-за надвигающейся жары. Отправить жалобу на неработающий кондиционер в общественном транспорте можно по телефону 217—62—33.