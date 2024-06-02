02 июня 2024
01 июня 2024

Мэр Котова потребовала проверить челябинский транспорт на наличие кондиционеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, корнев владимир, котова наталья
Челябинский транспорт сегодня проверят на наличие кондиционеров по распоряжению Котовой Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала срочно включить кондиционеры в транспорте. Такое распоряжение она отдала вице-мэру Андрею Ксензову 3 июня на аппаратном совещании.

«По кондиционерам в транспорте обратите внимание, сейчас будет жарко, и надо чтобы в транспорте работали кондиционеры обязательно. Попросите контролировать прямо каждый день», — обратилась Котова к Ксензову.

В свою очередь Ксензов отметил, что сегодня обязательно вышлют контролеров на линию. Такие меры были предприняты из-за надвигающейся жары. Отправить жалобу на неработающий кондиционер в общественном транспорте можно по телефону 217—62—33.

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Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала срочно включить кондиционеры в транспорте. Такое распоряжение она отдала вице-мэру Андрею Ксензову 3 июня на аппаратном совещании. «По кондиционерам в транспорте обратите внимание, сейчас будет жарко, и надо чтобы в транспорте работали кондиционеры обязательно. Попросите контролировать прямо каждый день», — обратилась Котова к Ксензову. В свою очередь Ксензов отметил, что сегодня обязательно вышлют контролеров на линию. Такие меры были предприняты из-за надвигающейся жары. Отправить жалобу на неработающий кондиционер в общественном транспорте можно по телефону 217—62—33.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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