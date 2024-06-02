Мэр Котова потребовала проверить челябинский транспорт на наличие кондиционеров

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала срочно включить кондиционеры в транспорте. Такое распоряжение она отдала вице-мэру Андрею Ксензову 3 июня на аппаратном совещании.
«По кондиционерам в транспорте обратите внимание, сейчас будет жарко, и надо чтобы в транспорте работали кондиционеры обязательно. Попросите контролировать прямо каждый день», — обратилась Котова к Ксензову.
В свою очередь Ксензов отметил, что сегодня обязательно вышлют контролеров на линию. Такие меры были предприняты из-за надвигающейся жары. Отправить жалобу на неработающий кондиционер в общественном транспорте можно по телефону 217—62—33.
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