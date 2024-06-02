02 июня 2024

В Нижневартовске во время фестиваля «Самотлорские ночи» перекроют дороги. Карта

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В Нижневартовске 15 и 16 июня перекроют улицы в районе набережной
В Нижневартовске 15 и 16 июня перекроют улицы в районе набережной Фото:

Во время проведения фестиваля «Самотлорские ночи» в Нижневартовске будут перекрыты некоторые улицы. Что ждет автомобилистов города 15 и 16 июня, сообщили на сайте мэрии.

«В связи с проведением мероприятий, посвящённых фестивалю искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи — 2024“, движение автотранспортных средств 15-16 июня будет ограничено. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили на сайте администрации Нижневартовска.

В первый день фестиваля, 15 июня, перекроют улицу Пикмана от проспекта Победы до гостиницы «Жемчужина Сибири» с 10:00 до 12:30. Также с 10:00 на весь день будет недоступен проезд по улице Пикмана от проспекта Победы до мечети, проезд по проспекту Победы от улицы Пикмана до открытого хоккейного корта, а также проезд по улице Мусы Джалиля от улицы Пикмана до улицы 60 лет Октября. Вечером того же дня с 17:00 до 24:00 перекроют часть улицы 60 лет Октября до стадиона «Центральный».

Во второй день фестиваля «Самотлорские ночи» ограничений будет меньше. 16 июня с 10:00 до 23:30 также будет недоступен проезд по улице Пикмана от проспекта Победы до мечети, а также по проспекту Победы от улицы Пикмана до открытого хоккейного корта. 

Карта перекрытия улиц в Нижневартовске 15 и 16 июня
Карта перекрытия улиц в Нижневартовске 15 и 16 июня
Фото:

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Во время проведения фестиваля «Самотлорские ночи» в Нижневартовске будут перекрыты некоторые улицы. Что ждет автомобилистов города 15 и 16 июня, сообщили на сайте мэрии. «В связи с проведением мероприятий, посвящённых фестивалю искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи — 2024“, движение автотранспортных средств 15-16 июня будет ограничено. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили на сайте администрации Нижневартовска. В первый день фестиваля, 15 июня, перекроют улицу Пикмана от проспекта Победы до гостиницы «Жемчужина Сибири» с 10:00 до 12:30. Также с 10:00 на весь день будет недоступен проезд по улице Пикмана от проспекта Победы до мечети, проезд по проспекту Победы от улицы Пикмана до открытого хоккейного корта, а также проезд по улице Мусы Джалиля от улицы Пикмана до улицы 60 лет Октября. Вечером того же дня с 17:00 до 24:00 перекроют часть улицы 60 лет Октября до стадиона «Центральный». Во второй день фестиваля «Самотлорские ночи» ограничений будет меньше. 16 июня с 10:00 до 23:30 также будет недоступен проезд по улице Пикмана от проспекта Победы до мечети, а также по проспекту Победы от улицы Пикмана до открытого хоккейного корта. 
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