Во время проведения фестиваля «Самотлорские ночи» в Нижневартовске будут перекрыты некоторые улицы. Что ждет автомобилистов города 15 и 16 июня, сообщили на сайте мэрии.
«В связи с проведением мероприятий, посвящённых фестивалю искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи — 2024“, движение автотранспортных средств 15-16 июня будет ограничено. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили на сайте администрации Нижневартовска.
В первый день фестиваля, 15 июня, перекроют улицу Пикмана от проспекта Победы до гостиницы «Жемчужина Сибири» с 10:00 до 12:30. Также с 10:00 на весь день будет недоступен проезд по улице Пикмана от проспекта Победы до мечети, проезд по проспекту Победы от улицы Пикмана до открытого хоккейного корта, а также проезд по улице Мусы Джалиля от улицы Пикмана до улицы 60 лет Октября. Вечером того же дня с 17:00 до 24:00 перекроют часть улицы 60 лет Октября до стадиона «Центральный».
Во второй день фестиваля «Самотлорские ночи» ограничений будет меньше. 16 июня с 10:00 до 23:30 также будет недоступен проезд по улице Пикмана от проспекта Победы до мечети, а также по проспекту Победы от улицы Пикмана до открытого хоккейного корта.
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