Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в перестрелке в Бибирево

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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
Открывший стрельбу в Бибирево задержан Фото:

Подозреваемый в перестрелке в московском Бибирево задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре.

«По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен и задержан в квартире по месту жительства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что там же было обнаружено оружие, из которого он устроил стрельбу.

Ранее сообщалось, что из-за действий мужчины пострадали два человека. В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.

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Подозреваемый в перестрелке в московском Бибирево задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре. «По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен и задержан в квартире по месту жительства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что там же было обнаружено оружие, из которого он устроил стрельбу. Ранее сообщалось, что из-за действий мужчины пострадали два человека. В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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