Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в перестрелке в Бибирево

04 июня 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Открывший стрельбу в Бибирево задержан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подозреваемый в перестрелке в московском Бибирево задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре. «По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен и задержан в квартире по месту жительства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что там же было обнаружено оружие, из которого он устроил стрельбу. Ранее сообщалось, что из-за действий мужчины пострадали два человека. В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в перестрелке в московском Бибирево задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре. «По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен и задержан в квартире по месту жительства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что там же было обнаружено оружие, из которого он устроил стрельбу. Ранее сообщалось, что из-за действий мужчины пострадали два человека. В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.