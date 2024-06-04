Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в перестрелке в Бибирево

Открывший стрельбу в Бибирево задержан
Подозреваемый в перестрелке в московском Бибирево задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре.
«По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен и задержан в квартире по месту жительства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что там же было обнаружено оружие, из которого он устроил стрельбу.
Ранее сообщалось, что из-за действий мужчины пострадали два человека. В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.
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