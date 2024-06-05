Челябинским фирмам окончательно запретили варить пиво и медовуху

Компаниям «Фрэш» и «КРТ» из Челябинска суд запретил выпускать пиво и медовуху. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, фирму исключили из реестра производителей данных напитков.
«Заявленные требования удовлетворить. Исключить ООО „Фрэш“ из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — отмечено в решении суда.
Иск подала служба Росалкогольтабакконтроля. В отношении «Фрэша» на сайте суд в настоящий момент имеется лишь резолютивная часть решения. Из документов в рамках процесса может следовать, что претензии к предприятию возникли из-за нарушения законодательства в области производства алкоголя.
О «КРТ» решение вынесено в конце мая. В полном тесте решения сообщается, что контролирующий орган выявил несоответствие: в реестре службы фирма числится как челябинская, а в данных налогового органа — снежинская. Компании давали срок исправить ситуацию, но она предписание не выполнила.
Чтобы не нанести потребителям урон, суд наложил обеспечительные меры. Ограничения были связаны с запретом выпуска продукции. Теперь он стал постоянным.
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