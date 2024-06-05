Челябинским фирмам окончательно запретили варить пиво и медовуху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпуск пива запретили сразу двум компаниям
Выпуск пива запретили сразу двум компаниям Фото:

Компаниям «Фрэш» и «КРТ» из Челябинска суд запретил выпускать пиво и медовуху. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, фирму исключили из реестра производителей данных напитков.

«Заявленные требования удовлетворить. Исключить ООО „Фрэш“ из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — отмечено в решении суда.

Иск подала служба Росалкогольтабакконтроля. В отношении «Фрэша» на сайте суд в настоящий момент имеется лишь резолютивная часть решения. Из документов в рамках процесса может следовать, что претензии к предприятию возникли из-за нарушения законодательства в области производства алкоголя.

О «КРТ» решение вынесено в конце мая. В полном тесте решения сообщается, что контролирующий орган выявил несоответствие: в реестре службы фирма числится как челябинская, а в данных налогового органа — снежинская. Компании давали срок исправить ситуацию, но она предписание не выполнила.

Чтобы не нанести потребителям урон, суд наложил обеспечительные меры. Ограничения были связаны с запретом выпуска продукции. Теперь он стал постоянным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компаниям «Фрэш» и «КРТ» из Челябинска суд запретил выпускать пиво и медовуху. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, фирму исключили из реестра производителей данных напитков. «Заявленные требования удовлетворить. Исключить ООО „Фрэш“ из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — отмечено в решении суда. Иск подала служба Росалкогольтабакконтроля. В отношении «Фрэша» на сайте суд в настоящий момент имеется лишь резолютивная часть решения. Из документов в рамках процесса может следовать, что претензии к предприятию возникли из-за нарушения законодательства в области производства алкоголя. О «КРТ» решение вынесено в конце мая. В полном тесте решения сообщается, что контролирующий орган выявил несоответствие: в реестре службы фирма числится как челябинская, а в данных налогового органа — снежинская. Компании давали срок исправить ситуацию, но она предписание не выполнила. Чтобы не нанести потребителям урон, суд наложил обеспечительные меры. Ограничения были связаны с запретом выпуска продукции. Теперь он стал постоянным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...