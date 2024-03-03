Росалкоконтроль запретил челябинским компаниям выпускать пиво и медовуху

Суд приостановил выпуск пива компаниями Челябинска и Снежинска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Росалкогольтабакконтроль запретил двум компаниям Челябинской области выпускать пиво, медовуху и другой алкоголь. Это «Корпорация развития технологий» (КРТ) из Снежинска, а также компания «Фреш» из Челябинска. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, пока запрет наложен в рамках судебного обеспечения, однако впоследствии он может стать постоянным.

«Заявление Росалкогольтабакконтроля об обеспечении иска удовлетворить. Приостановить право ООО „КРТ“ на осуществление деятельности по производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», — значится в постановлении, касающегося одного из ответчиков. Снежинский производитель, согласно СБИС (система отчетности для бинеса), принадлежит УГК-Холдингу, учрежденному ядерным центром имени Забабахина. Помимо КРТ приостановлена деятельность компании «Фрэш» из Челябинска.

Причины иска не названы. Однако из обоснования для обеспечительных мер следует, что компании могут нарушать законодательство в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции. Для предотвращения урона потребителям выпуск запрещен заблаговременно.

Из текста судебного документа в отношении КРТ следует, что в октябре 2023 года Росалкогольтабакконтроль принял ограничивающее решение. Выпуск алкоголя приостанавливался, пока не будут устранены нарушения. Контролирующий орган мог использовать свое право, если производитель не уведомил об изменившихся мощностях выпуска, смене адреса или появлении новой точки производства. Указания компания проигнорировала, но и решение не оспорила. Налагая обеспечение, суд исходил из того, что максимальный двухмесячный срок ограничений истек, и потребовалось новое решение.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии истца и ответчика «Фрэш». Контактных данных КРТ в открытом доступе обнаружить не удалось. К моменту публикации ответы не поступили.