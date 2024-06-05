На Петербургском форуме представили нового пермского робота-сантехника. Видео

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Робот разработан пермской компанией
Робот разработан пермской компанией Фото:

На стенде Московской области в рамках ПМЭФ установлен новый человекоподобный робот Женя производства пермской компании Promobot. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте. Он одет в костюм, похожий на костюм сантехника. На поясе у него размещена сумка с инструментами.

«Робот обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. Он как человек, общается с посетителями стенда, активно жестикулирует и отвечает на вопросы с помощью ИИ», — говорится в сообщении. Он использует Yandex GPT.

Также Женя может отвечать на узкие вопросы в сфере ЖКХ. Он интегрирован с чат-ботом в сфере ЖКХ, созданном в Московской области. Женя создан на базе платформы, на которой работал робот Арди, ставший звездой на выставке «Россия» на ВДНХ. А в 2022 году Promobot представил на ПМЭФ робота «Дуняша».

Источник видео: сайт компании Promobot

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На стенде Московской области в рамках ПМЭФ установлен новый человекоподобный робот Женя производства пермской компании Promobot. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте. Он одет в костюм, похожий на костюм сантехника. На поясе у него размещена сумка с инструментами. «Робот обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. Он как человек, общается с посетителями стенда, активно жестикулирует и отвечает на вопросы с помощью ИИ», — говорится в сообщении. Он использует Yandex GPT. Также Женя может отвечать на узкие вопросы в сфере ЖКХ. Он интегрирован с чат-ботом в сфере ЖКХ, созданном в Московской области. Женя создан на базе платформы, на которой работал робот Арди, ставший звездой на выставке «Россия» на ВДНХ. А в 2022 году Promobot представил на ПМЭФ робота «Дуняша». Источник видео: сайт компании Promobot
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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