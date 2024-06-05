Куйвашев получил замечания от Москвы по «Титановой долине»

05 июня 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву придется отправлять новый пакет документов Фото: Илья Московец © URA.RU Минэкономразвития РФ развернуло заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева на открытие новой очереди особой экономической зоны «Титановая долина» в районе Сысерти, ее пришлось переделывать. Работа над ошибками завершена, рассказал URA.RU исполнительный директор «Титановой долины» Станислав Дорофеев. О том, что Куйвашев попросил федеральное правительство согласовать расширение ОЭЗ, URA.RU сообщило в марте. Согласие Минэкономразвития необходимо для предоставления льгот резидентам. На новой площадке ОЭЗ планируется запустить современный распределительный центр и автоматизированный логистический комплекс, производства инновационных изделий из полимерных и прочих материалов, парфюмерии, косметики и текстиля, а также производство спортивного инвентаря. «Министерство высказало ряд замечаний, работа над их устранением велась в мае. Ожидается, что положительный ответ будет получен до „Иннопрома“ (выставка пройдет в Екатеринбурге в июле — прим. ред.)», — поделился Дорофеев. Днем 5 июня он выступал на форуме «Россия» на ВДНХ — в рамках презентации Урало-Сибирского макрорегиона и его перспективных проектов. Дорофеев также подтвердил озвученные ранее планы разместить новую очередь «Титановой долины» в Алапаевске — до конца 2024. Там расположится металлургический клакстер, основным видом продукции которого будут мелящие шары для горнодобывающей промышленности. Заявку по ней в Москву пока не отправляли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэкономразвития РФ развернуло заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева на открытие новой очереди особой экономической зоны «Титановая долина» в районе Сысерти, ее пришлось переделывать. Работа над ошибками завершена, рассказал URA.RU исполнительный директор «Титановой долины» Станислав Дорофеев. О том, что Куйвашев попросил федеральное правительство согласовать расширение ОЭЗ, URA.RU сообщило в марте. Согласие Минэкономразвития необходимо для предоставления льгот резидентам. На новой площадке ОЭЗ планируется запустить современный распределительный центр и автоматизированный логистический комплекс, производства инновационных изделий из полимерных и прочих материалов, парфюмерии, косметики и текстиля, а также производство спортивного инвентаря. «Министерство высказало ряд замечаний, работа над их устранением велась в мае. Ожидается, что положительный ответ будет получен до „Иннопрома“ (выставка пройдет в Екатеринбурге в июле — прим. ред.)», — поделился Дорофеев. Днем 5 июня он выступал на форуме «Россия» на ВДНХ — в рамках презентации Урало-Сибирского макрорегиона и его перспективных проектов. Дорофеев также подтвердил озвученные ранее планы разместить новую очередь «Титановой долины» в Алапаевске — до конца 2024. Там расположится металлургический клакстер, основным видом продукции которого будут мелящие шары для горнодобывающей промышленности. Заявку по ней в Москву пока не отправляли.