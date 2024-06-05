В ресторанах Челябинска стартовал сезон окрошки

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Рестораны Челябинска запустили сезон окрошки
Рестораны Челябинска запустили сезон окрошки Фото:

В ресторанах Челябинска с наступлением жары стартовал сезон окрошки. Где подают летний суп с языком, пастрами, рыбой, говядиной и классической колбасой — рассказывает URA.RU.

Разнообразным по окрошке стало меню гриль-бара «Шашлыкофф» — там представлено пять позиций летнего супа с перепелиными яйцами. Гостям предлагают попробовать вариации с говядиной, горбушей и ветчиной, на кефире без добавления мяса и грибную окрошку с куриным филе и соевым соусом. Стоимость установили в 189, 209 и 249 рублей в зависимости от вида.

В сети ресторанов «Своя компания» объявили фестиваль окрошки. На выбор в меню представили два варианта. В рецепт «по-русски» суп разведут на квасном бульоне с добавлением уксуса и горчицы. «По-грузински» подадут окрошку на айране с добавлением национальных специй и кинзы, а из списка ингредиентов исчезнет картошка. Стоимость каждого блюда установили в 249 рублей.

Ресторан «Фонд Культуры» в основном меню предлагает окрошку с пастрами из говядины. За авторское блюдо установили цену в 450 рублей. В ресторане «Журавлина» летний суп включили в сезонное спецменю. Окрошка с перепелиными яйцами готовится с говядиной или языком. Указать на свое предпочтение можно во время заказа. За порцию просят 360 рублей.

Окрошку с отварной говядиной в ресторане «Белочка» предлагают за 390 рублей. С таким же составом и по той же цене суп представлен в заведениях «Птичка» и «Шафран». В ресторане «Сицилия» говядину заменили на молодую телятину и обозначили стоимость в 420 рублей.

Сезонно окрошку подают в ресторане «Генцвале». На выбор предлагают два варианта: овощную за 200 рублей и мясную за 250 рублей. Окрошку с колбасой ввели и в меню бизнес-ланча бара «Дабл Эль». Там за порцию выставили цену в 190 рублей. Летний суп с колбасой в ресторане «Уральские Пельмени» подают за 385 рублей.

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В ресторанах Челябинска с наступлением жары стартовал сезон окрошки. Где подают летний суп с языком, пастрами, рыбой, говядиной и классической колбасой — рассказывает URA.RU. Разнообразным по окрошке стало меню гриль-бара «Шашлыкофф» — там представлено пять позиций летнего супа с перепелиными яйцами. Гостям предлагают попробовать вариации с говядиной, горбушей и ветчиной, на кефире без добавления мяса и грибную окрошку с куриным филе и соевым соусом. Стоимость установили в 189, 209 и 249 рублей в зависимости от вида. В сети ресторанов «Своя компания» объявили фестиваль окрошки. На выбор в меню представили два варианта. В рецепт «по-русски» суп разведут на квасном бульоне с добавлением уксуса и горчицы. «По-грузински» подадут окрошку на айране с добавлением национальных специй и кинзы, а из списка ингредиентов исчезнет картошка. Стоимость каждого блюда установили в 249 рублей. Ресторан «Фонд Культуры» в основном меню предлагает окрошку с пастрами из говядины. За авторское блюдо установили цену в 450 рублей. В ресторане «Журавлина» летний суп включили в сезонное спецменю. Окрошка с перепелиными яйцами готовится с говядиной или языком. Указать на свое предпочтение можно во время заказа. За порцию просят 360 рублей. Окрошку с отварной говядиной в ресторане «Белочка» предлагают за 390 рублей. С таким же составом и по той же цене суп представлен в заведениях «Птичка» и «Шафран». В ресторане «Сицилия» говядину заменили на молодую телятину и обозначили стоимость в 420 рублей. Сезонно окрошку подают в ресторане «Генцвале». На выбор предлагают два варианта: овощную за 200 рублей и мясную за 250 рублей. Окрошку с колбасой ввели и в меню бизнес-ланча бара «Дабл Эль». Там за порцию выставили цену в 190 рублей. Летний суп с колбасой в ресторане «Уральские Пельмени» подают за 385 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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