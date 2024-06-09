Жители Казахстана просят запретить ЛГБТ*

Власти Казахстана приняли к рассмотрению петицию против пропаганды ЛГБТ*

09 июня 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Жители Казахстана собрали 50 тысяч подписей под петицией о запрете ЛГБТ* Фото: Георгий Бергал © URA.RU Петиция против пропаганды ЛГБТ (запрещенная организация в России, призвана экстремистской и террористической) в Казахстане, инициированная «Казахстанским союзом родителей», набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте. Об этом сообщило Министерство культуры и информации Казахстана. Там же сообщили, что документ будет официально рассмотрен властями республики. «На официальном портале „ePetition.kz“ опубликованная петиция „Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан“ собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — сообщила пресс-служба ведомства . Для анализа петиции Минкульта Казахстана организует деятельность рабочей группы, состоящей из представителей государственных органов, общественных объединений и заинтересованных сторон. Петиция появилась на официальном портале «ePetition.kz» 29 мая 2024 года. Ее создатель Багила Балтабаева выразила озабоченность по поводу распространения и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петиция против пропаганды ЛГБТ (запрещенная организация в России, призвана экстремистской и террористической) в Казахстане, инициированная «Казахстанским союзом родителей», набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте. Об этом сообщило Министерство культуры и информации Казахстана. Там же сообщили, что документ будет официально рассмотрен властями республики. «На официальном портале „ePetition.kz“ опубликованная петиция „Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан“ собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — сообщила пресс-служба ведомства. Для анализа петиции Минкульта Казахстана организует деятельность рабочей группы, состоящей из представителей государственных органов, общественных объединений и заинтересованных сторон. Петиция появилась на официальном портале «ePetition.kz» 29 мая 2024 года. Ее создатель Багила Балтабаева выразила озабоченность по поводу распространения и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация