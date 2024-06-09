Жители Казахстана просят запретить ЛГБТ*

Петиция против пропаганды ЛГБТ (запрещенная организация в России, призвана экстремистской и террористической) в Казахстане, инициированная «Казахстанским союзом родителей», набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте. Об этом сообщило Министерство культуры и информации Казахстана. Там же сообщили, что документ будет официально рассмотрен властями республики.
«На официальном портале „ePetition.kz“ опубликованная петиция „Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан“ собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — сообщила пресс-служба ведомства. Для анализа петиции Минкульта Казахстана организует деятельность рабочей группы, состоящей из представителей государственных органов, общественных объединений и заинтересованных сторон.
Петиция появилась на официальном портале «ePetition.kz» 29 мая 2024 года. Ее создатель Багила Балтабаева выразила озабоченность по поводу распространения и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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Петиция против пропаганды ЛГБТ (запрещенная организация в России, призвана экстремистской и террористической) в Казахстане, инициированная «Казахстанским союзом родителей», набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте. Об этом сообщило Министерство культуры и информации Казахстана. Там же сообщили, что документ будет официально рассмотрен властями республики. «На официальном портале „ePetition.kz“ опубликованная петиция „Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан“ собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — сообщила пресс-служба ведомства. Для анализа петиции Минкульта Казахстана организует деятельность рабочей группы, состоящей из представителей государственных органов, общественных объединений и заинтересованных сторон. Петиция появилась на официальном портале «ePetition.kz» 29 мая 2024 года. Ее создатель Багила Балтабаева выразила озабоченность по поводу распространения и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация