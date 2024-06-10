В ХМАО депутат, судимый за наркотики, 3 года незаконно представлял интересы избирателей

Прокуратура в суде добилась признания незаконной победы депутата Олега Газизова на выборах в думу Нефтеюганска в 2021 году. Полицейские поймали его в августе 2014 года на хранении крупной партии наркотиков в пепельнице автомобиля. Об этом URA.RU рассказала общественница Ольга Игнатьева, которая обратилась в надзорное ведомство, увидев несостыковки.
«Суд встал на сторону прокуратуры по делу Газизова и признал его выборы нелегитимными. Единоросс не мог участвовать в выборах в Нефтеюганскую гордуму в 2021 году — запрет на пассивное избирательное право в таком случае составляет 10 лет. Этот срок истек бы только в августе 2024 года. Однако три года Газизов представлял интересы избирателей, пока мы не увидели несостыковку», — поделилась общественница.
Несмотря на то, что депутат накануне решения суда сложил полномочия, у прокуратуры появились претензии к председателю ТИК Светланы Мозолевской. Именно она допустила участие депутата с наркобэкграундом в выборах. «Решение суда по Газизову может повлечь за собой ответственность Мозолевской, и мы будем этого добиваться в судебном порядке», — добавила общественница.
Ранее URA.RU писало, что депутат гордумы Нефтеюганска Газизов сложил полномочия. Он сделал это накануне судебного процесса о признании его избрания незаконным из-за судимости по статье «хранение наркотиков».
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