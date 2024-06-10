У сбежавшего екатеринбургского журналиста арестовали счет. Скрин

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Судя по скрину счета, у Колезева было почти 5 млн рублей
Судя по скрину счета, у Колезева было почти 5 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

У екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ) арестовали банковский счет в России, на котором было, судя по скрину, почти пять миллионов рублей, но сам он утверждает о 17 тысячах. Об этом журналист рассказал в своем telegram-канале.

«Зашел проверить российский счет, а его арестовали. Судя по сумме, в реальности я лишился около 17 тысяч рублей, а также приобрел некоторые неудобства. Если думать, что это плата за свободу слова, то не очень дорого выходит», — написал Колезев.

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста 5 июня. Его обвиняют в распространении фейков об армии РФ.

Дмитрий Колезев ранее был главным редактором интернет-газеты Znak.com и Republic (издание признано иноагентом в РФ). В 2022 году он уехал из России, в ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск.

*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Колезев отмечает, что лишился только 17 тысяч рублей
Колезев отмечает, что лишился только 17 тысяч рублей
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У екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ) арестовали банковский счет в России, на котором было, судя по скрину, почти пять миллионов рублей, но сам он утверждает о 17 тысячах. Об этом журналист рассказал в своем telegram-канале. «Зашел проверить российский счет, а его арестовали. Судя по сумме, в реальности я лишился около 17 тысяч рублей, а также приобрел некоторые неудобства. Если думать, что это плата за свободу слова, то не очень дорого выходит», — написал Колезев. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста 5 июня. Его обвиняют в распространении фейков об армии РФ. Дмитрий Колезев ранее был главным редактором интернет-газеты Znak.com и Republic (издание признано иноагентом в РФ). В 2022 году он уехал из России, в ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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