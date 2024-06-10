Власти ХМАО назвали сроки открытия больницы-долгостроя в Нижневартовске

Крупнейший долгострой региона — окружную больницу в Нижневартовске, намерены открыть в сентябре. Такие сроки обозначил врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук.
«К сентябрю должно быть полноценное функционирование объекта. Ввод в эксплуатацию, как я обозначил ранее — месяц-полтора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Необходимо вести параллельно все процессы — установку оборудования, регистрацию объекта и его передачу в собственность в установленном порядке, как это предусмотрено программой „Сотрудничество“. Федеральные структуры готовы максимально скорректировать нормативный срок в рабочем порядке в соответствии с действующим законодательством», — приводят слова Кухарука на сайте окружного правительства.
По словам властей региона, на объекте сейчас устраняют оставшиеся замечания, а темпы работ достаточны, чтобы сдать больницу вовремя. «Все медицинское оборудование установлено, осталось установить компьютерное оборудование и программное обеспечение», — добавляет замгубернатора Азат Ислаев.
Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернаторы ХМАО проинспектировали легендарную-больницу долгострой после заявления Путина. По итогам инспекции было озвучено, что последние блоки медучреждения должны быть готовы к сдаче в течение 1,5 месяца.
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