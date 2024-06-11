Свердловские врачи спасли младенца, который находился на волоске от смерти. Фото

11 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Свердловские медики впервые в своей практике выходили новорожденного с врожденной пневмонией Фото: департамент информационной политики Свердловской области Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы впервые спасли новорожденного мальчика с пневмонией, используя метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО его состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении ДИПа. Сложная операция и последующая реабилитация позволили малышу вернуться к нормальной жизни. «Теперь ребенок находится под наблюдением врача и продолжает восстановление», — добавила заведующая отделением патологии новорожденных №2 ОДКБ Наталья Холмогорова. Этот успешный случай может стать основой для развития системы помощи новорожденным с использованием ЭКМО в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы впервые спасли новорожденного мальчика с пневмонией, используя метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО его состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении ДИПа. Сложная операция и последующая реабилитация позволили малышу вернуться к нормальной жизни. «Теперь ребенок находится под наблюдением врача и продолжает восстановление», — добавила заведующая отделением патологии новорожденных №2 ОДКБ Наталья Холмогорова. Этот успешный случай может стать основой для развития системы помощи новорожденным с использованием ЭКМО в регионе.