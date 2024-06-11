Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы впервые спасли новорожденного мальчика с пневмонией, используя метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО его состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении ДИПа.
Сложная операция и последующая реабилитация позволили малышу вернуться к нормальной жизни. «Теперь ребенок находится под наблюдением врача и продолжает восстановление», — добавила заведующая отделением патологии новорожденных №2 ОДКБ Наталья Холмогорова. Этот успешный случай может стать основой для развития системы помощи новорожденным с использованием ЭКМО в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!