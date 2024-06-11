Свердловские врачи спасли младенца, который находился на волоске от смерти. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские медики впервые в своей практике выходили новорожденного с врожденной пневмонией
Свердловские медики впервые в своей практике выходили новорожденного с врожденной пневмонией Фото:

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы впервые спасли новорожденного мальчика с пневмонией, используя метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО его состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении ДИПа.

Сложная операция и последующая реабилитация позволили малышу вернуться к нормальной жизни. «Теперь ребенок находится под наблюдением врача и продолжает восстановление», — добавила заведующая отделением патологии новорожденных №2 ОДКБ Наталья Холмогорова. Этот успешный случай может стать основой для развития системы помощи новорожденным с использованием ЭКМО в регионе.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы впервые спасли новорожденного мальчика с пневмонией, используя метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Мальчик родился с вирусно-бактериальной пневмонией, что привело к тяжелому поражению легких и полиорганной недостаточности. После подключения к ЭКМО его состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении ДИПа. Сложная операция и последующая реабилитация позволили малышу вернуться к нормальной жизни. «Теперь ребенок находится под наблюдением врача и продолжает восстановление», — добавила заведующая отделением патологии новорожденных №2 ОДКБ Наталья Холмогорова. Этот успешный случай может стать основой для развития системы помощи новорожденным с использованием ЭКМО в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...