Навка рассказала, кто вместо нее дома кормит Пескова

Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась, что в их семье завтраки, обеды и ужины готовит помощница по дому из Луганска. Сама спортсменка предпочитает проводить время с книгой или в кругу близких.
«У меня есть помощница по дому, она приехала с Луганска, неплохо готовит», — сообщила Навка в youtube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А». Она заявила, что, несмотря на свою любовь к кулинарии и умение вкусно готовить, она не любит проводить время за этим занятием.
Спортсменка поделилась, что следит за своим питанием и предпочитает есть два раза в день. Кроме того, она активно занимается спортом и ценит полноценный отдых, включая баню и общение с друзьями.
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