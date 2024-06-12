Навка рассказала, кто вместо нее дома кормит Пескова

Навка: завтраки, обеды и ужины дома готовит помощница из Луганска
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Навка не готовит для Пескова дома, вместо нее это делает помощница из Луганска
Навка не готовит для Пескова дома, вместо нее это делает помощница из Луганска Фото:

Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась, что в их семье завтраки, обеды и ужины готовит помощница по дому из Луганска. Сама спортсменка предпочитает проводить время с книгой или в кругу близких.

«У меня есть помощница по дому, она приехала с Луганска, неплохо готовит», — сообщила Навка в youtube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А». Она заявила, что, несмотря на свою любовь к кулинарии и умение вкусно готовить, она не любит проводить время за этим занятием.

Спортсменка поделилась, что следит за своим питанием и предпочитает есть два раза в день. Кроме того, она активно занимается спортом и ценит полноценный отдых, включая баню и общение с друзьями.

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Олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась, что в их семье завтраки, обеды и ужины готовит помощница по дому из Луганска. Сама спортсменка предпочитает проводить время с книгой или в кругу близких. «У меня есть помощница по дому, она приехала с Луганска, неплохо готовит», — сообщила Навка в youtube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А». Она заявила, что, несмотря на свою любовь к кулинарии и умение вкусно готовить, она не любит проводить время за этим занятием. Спортсменка поделилась, что следит за своим питанием и предпочитает есть два раза в день. Кроме того, она активно занимается спортом и ценит полноценный отдых, включая баню и общение с друзьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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