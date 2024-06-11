В Сосновском районе Челябинской области около поворота на СНТ «Уралец» на трассе М-5 «Урал» 12 июня рано утром погиб 20-летний водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор» Южный Урал.
«ДТП произошло 12 июня в 08:20 в Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 „Урал“. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей, которые двигались в попутном направлении, погиб 20-летний водитель», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария между грузовиком Mercedes Benz Actros и легковым автомобилем Renauil Megane произошла около поворота на СНТ «Уралец».
Ранее в Кунашакском районе произошла авария с уснувшим водителей М-5 «Урал». ДТП случилось на том же месте, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибли несколько человек.
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