11 июня 2024

На челябинской трассе погиб 20-летний водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники ГИБДД (фото из архива) Фото:

В Сосновском районе Челябинской области около поворота на СНТ «Уралец» на трассе М-5 «Урал» 12 июня рано утром погиб 20-летний водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор» Южный Урал.

«ДТП произошло 12 июня в 08:20 в Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 „Урал“. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей, которые двигались в попутном направлении, погиб 20-летний водитель», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария между грузовиком Mercedes Benz Actros и легковым автомобилем Renauil Megane произошла около поворота на СНТ «Уралец».

Ранее в Кунашакском районе произошла авария с уснувшим водителей М-5 «Урал». ДТП случилось на том же месте, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибли несколько человек.

В ДТП погиб молодой водитель
В ДТП погиб молодой водитель

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В Сосновском районе Челябинской области около поворота на СНТ «Уралец» на трассе М-5 «Урал» 12 июня рано утром погиб 20-летний водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор» Южный Урал. «ДТП произошло 12 июня в 08:20 в Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 „Урал“. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей, которые двигались в попутном направлении, погиб 20-летний водитель», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария между грузовиком Mercedes Benz Actros и легковым автомобилем Renauil Megane произошла около поворота на СНТ «Уралец». Ранее в Кунашакском районе произошла авария с уснувшим водителей М-5 «Урал». ДТП случилось на том же месте, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибли несколько человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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