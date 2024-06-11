Смертельная авария произошла на М-5 из-за уснувшего водителя. Фото

11 июня 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смертельная авария произошла с уснувшим водителем на М-5 в Кунашакском районе в Челябинской области. По стечению обстоятельств ДТП случилось на том же участке, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «В 19:40 водитель автомобиля Honda двигался по направлению в Екатеринбург, уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком Volvo с последующим съездом в кювет. Уснувший за рулем водитель легковушки погиб, его пассажир ранен. В грузовике пострадавших нет», — отмечает пресс-служба дорожного ведомства. В пресс-службе УГИБДД по региону заявили, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовиком. 4 июня водитель минивэна на трассе между Челябинском и Екатеринбургом уснул за рулем из-за недостаточного отдыха между поездками и врезался в дорожную технику. В результате водитель и трое его пассажиров погибли. Еще трое были госпитализированы с различными травмами. От удара легковушка Honda улетела в кювет Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельная авария произошла с уснувшим водителем на М-5 в Кунашакском районе в Челябинской области. По стечению обстоятельств ДТП случилось на том же участке, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «В 19:40 водитель автомобиля Honda двигался по направлению в Екатеринбург, уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком Volvo с последующим съездом в кювет. Уснувший за рулем водитель легковушки погиб, его пассажир ранен. В грузовике пострадавших нет», — отмечает пресс-служба дорожного ведомства. В пресс-службе УГИБДД по региону заявили, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовиком. 4 июня водитель минивэна на трассе между Челябинском и Екатеринбургом уснул за рулем из-за недостаточного отдыха между поездками и врезался в дорожную технику. В результате водитель и трое его пассажиров погибли. Еще трое были госпитализированы с различными травмами.