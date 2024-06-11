Смертельная авария произошла на М-5 из-за уснувшего водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии Фото:

Смертельная авария произошла с уснувшим водителем на М-5 в Кунашакском районе в Челябинской области. По стечению обстоятельств ДТП случилось на том же участке, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».

«В 19:40 водитель автомобиля Honda двигался по направлению в Екатеринбург, уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком Volvo с последующим съездом в кювет. Уснувший за рулем водитель легковушки погиб, его пассажир ранен. В грузовике пострадавших нет», — отмечает пресс-служба дорожного ведомства.

В пресс-службе УГИБДД по региону заявили, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовиком.

4 июня водитель минивэна на трассе между Челябинском и Екатеринбургом уснул за рулем из-за недостаточного отдыха между поездками и врезался в дорожную технику. В результате водитель и трое его пассажиров погибли. Еще трое были госпитализированы с различными травмами.

От удара легковушка Honda улетела в кювет
От удара легковушка Honda улетела в кювет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смертельная авария произошла с уснувшим водителем на М-5 в Кунашакском районе в Челябинской области. По стечению обстоятельств ДТП случилось на том же участке, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «В 19:40 водитель автомобиля Honda двигался по направлению в Екатеринбург, уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком Volvo с последующим съездом в кювет. Уснувший за рулем водитель легковушки погиб, его пассажир ранен. В грузовике пострадавших нет», — отмечает пресс-служба дорожного ведомства. В пресс-службе УГИБДД по региону заявили, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовиком. 4 июня водитель минивэна на трассе между Челябинском и Екатеринбургом уснул за рулем из-за недостаточного отдыха между поездками и врезался в дорожную технику. В результате водитель и трое его пассажиров погибли. Еще трое были госпитализированы с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...