Смертельная авария произошла с уснувшим водителем на М-5 в Кунашакском районе в Челябинской области. По стечению обстоятельств ДТП случилось на том же участке, где на прошлой неделе произошла авария, в которой погибло несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».
«В 19:40 водитель автомобиля Honda двигался по направлению в Екатеринбург, уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком Volvo с последующим съездом в кювет. Уснувший за рулем водитель легковушки погиб, его пассажир ранен. В грузовике пострадавших нет», — отмечает пресс-служба дорожного ведомства.
В пресс-службе УГИБДД по региону заявили, что Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовиком.
4 июня водитель минивэна на трассе между Челябинском и Екатеринбургом уснул за рулем из-за недостаточного отдыха между поездками и врезался в дорожную технику. В результате водитель и трое его пассажиров погибли. Еще трое были госпитализированы с различными травмами.
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