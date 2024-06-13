Путин наградил экс-губернатора ХМАО Комарову орденом

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Наталью Комарову наградили за многолетнюю добросовестную работу
Наталью Комарову наградили за многолетнюю добросовестную работу Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора ХМАО Наталью Комарову орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом была опубликована на официальный сайт раскрытия правовой информации.

Комарову наградили за многолетнюю работу. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Наталью Комарову Орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — указано в документе. 

Ранее URA.RU сообщало, что суд отказался привлекать экс-губернатора ХМАО по статье о дискредитации ВС РФ. Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление полиции об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении — без изменения.

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Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора ХМАО Наталью Комарову орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом была опубликована на официальный сайт раскрытия правовой информации. Комарову наградили за многолетнюю работу. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Наталью Комарову Орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — указано в документе.  Ранее URA.RU сообщало, что суд отказался привлекать экс-губернатора ХМАО по статье о дискредитации ВС РФ. Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление полиции об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении — без изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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