Путин наградил экс-губернатора ХМАО Комарову орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора ХМАО Наталью Комарову орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом была опубликована на официальный сайт раскрытия правовой информации.
Комарову наградили за многолетнюю работу. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Наталью Комарову Орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — указано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что суд отказался привлекать экс-губернатора ХМАО по статье о дискредитации ВС РФ. Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление полиции об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении — без изменения.
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