Житель Златоуста получил срок за смерть пассажирки и искалеченного в ДТП ребенка

Житель Златоуста (Челябинская область) получил срок в четыре года 11 месяцев за смерть в ДТП пассажирки и искалеченной малолетней девочки. Как сообщили в пресс-службе городского суда, трагедия разыгралась 6 октября 2020 года.
«Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и тяжкий вред здоровью ребенка. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года 11 месяцев в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — отметил суд на своем сайте.
Не справившись с управлением на трассе М-5 со стороны Златоуста в сторону Челябинска, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пассажирка скончалась на месте, а ее малолетний ребенок получил серьезные травмы.
При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, включая инвалидность подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка. В последние перед аварией четыре года мужчина совместно проживал с пассажиркой. Осужденный обязан выплатить более пяти миллионов рублей в качестве компенсации гражданским истцам. Он лишен права управлять транспортными средствами на срок в два года 11 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
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