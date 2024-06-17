В Москве прошли рекордно мощные ливни

На западе и юго-западе Москвы в понедельник были зарегистрированы рекордные осадки, которые составили до 59% от месячной нормы. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе — 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков», — написала Позднякова в своем telegram-канале. Специалист отметила, что такое количество осадков выпало всего за три часа.
По словам синоптика, ливни и грозы постепенно покидают Московскую область, а в северо-восточной части столицы осадки лишь принесли освежение, так как там выпало всего 0,9 миллиметра дождя. В центральных районах Москвы количество осадков составило 5,8 миллиметра.
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