17 июня 2024

В Москве прошли рекордно мощные ливни

В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве прошли сильные ливни
В Москве прошли сильные ливни Фото:

На западе и юго-западе Москвы в понедельник были зарегистрированы рекордные осадки, которые составили до 59% от месячной нормы. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе — 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков», — написала Позднякова в своем telegram-канале. Специалист отметила, что такое количество осадков выпало всего за три часа.

По словам синоптика, ливни и грозы постепенно покидают Московскую область, а в северо-восточной части столицы осадки лишь принесли освежение, так как там выпало всего 0,9 миллиметра дождя. В центральных районах Москвы количество осадков составило 5,8 миллиметра.

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На западе и юго-западе Москвы в понедельник были зарегистрированы рекордные осадки, которые составили до 59% от месячной нормы. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. «В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе — 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков», — написала Позднякова в своем telegram-канале. Специалист отметила, что такое количество осадков выпало всего за три часа. По словам синоптика, ливни и грозы постепенно покидают Московскую область, а в северо-восточной части столицы осадки лишь принесли освежение, так как там выпало всего 0,9 миллиметра дождя. В центральных районах Москвы количество осадков составило 5,8 миллиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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