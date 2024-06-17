17 июня 2024

В Челябинской области владелец вспахал землю после угрозы изъятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Поля в районе вспахали под угрозой их утери
Поля в районе вспахали под угрозой их утери Фото:

В Еткульском районе (Челябинская область) собственник вспахал 2,2 тысячи га сельскохозяйственных полей после предписания Россельхознадзора и потенциальной угрозы потерять актив. Как 17 июня сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, зараставшие пашни выявили в 2023 году.

«В регионе после предписания Россельхознадзора введено в оборот более 2,2 тысячи га сельхозземли. На всей площади проведены агротехнические мероприятия: вспашка целинных и залежных земель, отвальная и безотвальная вспашка паров», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

В июне государственный инспектор службы зафиксировал, что ранее выявленные нарушения устранены, и земли вновь введены в сельскохозяйственный оборот. Предписание об устранении нарушений и административное наказание владелец получил год назад.

В настоящее время действует ускоренный порядок изъятия земель. Лишиться их владельцы могут, если надзорный орган хотя бы один раз зафиксировал неиспользование земель или ведение на них неразрешенной деятельности.

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В Еткульском районе (Челябинская область) собственник вспахал 2,2 тысячи га сельскохозяйственных полей после предписания Россельхознадзора и потенциальной угрозы потерять актив. Как 17 июня сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, зараставшие пашни выявили в 2023 году. «В регионе после предписания Россельхознадзора введено в оборот более 2,2 тысячи га сельхозземли. На всей площади проведены агротехнические мероприятия: вспашка целинных и залежных земель, отвальная и безотвальная вспашка паров», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора. В июне государственный инспектор службы зафиксировал, что ранее выявленные нарушения устранены, и земли вновь введены в сельскохозяйственный оборот. Предписание об устранении нарушений и административное наказание владелец получил год назад. В настоящее время действует ускоренный порядок изъятия земель. Лишиться их владельцы могут, если надзорный орган хотя бы один раз зафиксировал неиспользование земель или ведение на них неразрешенной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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