В Челябинской области владелец вспахал землю после угрозы изъятия

В Еткульском районе (Челябинская область) собственник вспахал 2,2 тысячи га сельскохозяйственных полей после предписания Россельхознадзора и потенциальной угрозы потерять актив. Как 17 июня сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, зараставшие пашни выявили в 2023 году.
«В регионе после предписания Россельхознадзора введено в оборот более 2,2 тысячи га сельхозземли. На всей площади проведены агротехнические мероприятия: вспашка целинных и залежных земель, отвальная и безотвальная вспашка паров», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
В июне государственный инспектор службы зафиксировал, что ранее выявленные нарушения устранены, и земли вновь введены в сельскохозяйственный оборот. Предписание об устранении нарушений и административное наказание владелец получил год назад.
В настоящее время действует ускоренный порядок изъятия земель. Лишиться их владельцы могут, если надзорный орган хотя бы один раз зафиксировал неиспользование земель или ведение на них неразрешенной деятельности.
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