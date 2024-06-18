Финансист Валишвили: банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги

18 июня 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

С 25 июля банки в течение 30 дней будут обязаны вернуть клиентам деньги, украденные мошенниками, заявил Валишвили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 25 июля 2024 года в закон о платежной системе вступают в силу поправки, согласно которым банки будут обязаны в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. Однако только в том случае, если были совершены переводы по счетам, которые находятся в специальной базе Банка России. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. «В случае перевода денег клиента на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней», — передает агентство «Прайм» слова Валишвили. Также банки будут обязаны перекрывать доступ для мошенников к дистанционному обслуживанию. Однако Мери Валишвили добавила, что не во всех случаях банки будут обязаны возвращать деньги клиентам. Это возможно только по переводам по счетам, находящимся в специальной базе ЦБ РФ. Так, одним из примеров мошенничества является тот случай, когда во время телефонного разговора москвичка отдала преступникам свои облигации и сбережения в размере 50 млн рублей. Злоумышленники в течение 10 дней выдавали себя за сотрудников ФСБ, они убедили женщину в том, что ее финансовые средства находятся под угрозой. Мошенники предложили перевести деньги в «безопасные сейф-ячейки» для защиты средств. После того, как пострадавшая отправила деньги, преступники удалили номера ее банковских карт, объяснив это необходимостью сохранения конфиденциальности, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 25 июля 2024 года в закон о платежной системе вступают в силу поправки, согласно которым банки будут обязаны в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. Однако только в том случае, если были совершены переводы по счетам, которые находятся в специальной базе Банка России. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. «В случае перевода денег клиента на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней», — передает агентство «Прайм» слова Валишвили. Также банки будут обязаны перекрывать доступ для мошенников к дистанционному обслуживанию. Однако Мери Валишвили добавила, что не во всех случаях банки будут обязаны возвращать деньги клиентам. Это возможно только по переводам по счетам, находящимся в специальной базе ЦБ РФ. Так, одним из примеров мошенничества является тот случай, когда во время телефонного разговора москвичка отдала преступникам свои облигации и сбережения в размере 50 млн рублей. Злоумышленники в течение 10 дней выдавали себя за сотрудников ФСБ, они убедили женщину в том, что ее финансовые средства находятся под угрозой. Мошенники предложили перевести деньги в «безопасные сейф-ячейки» для защиты средств. После того, как пострадавшая отправила деньги, преступники удалили номера ее банковских карт, объяснив это необходимостью сохранения конфиденциальности, пишет 360.ru.