Челябинский врач Тарасов: забывчивость это признак цирроза печени

Главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов рассказал о ранних признаках болезней печени. Сообщение об этом он 18 июня выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Ранние признаки болезни печени: забывчивость. А еще вас преследует сонливость, спутанность сознания и дезориентация, то не исключаем проблемы с печенью. Заболевания печени могут влиять на психическое состояние. Особенно если есть другие симптомы», — отметил Тарасов.
Также к ранним признакам болезней печени он отнес отечность. Часто люди списывают отеки на проблемы с сосудами или с почками, но также и одной из причин может быть цирроз. Еще один признак — синяки и кровотечения. Один из признаков, что печень повреждена, могут быть синяки, которые появляются даже от слабого толчка, или сильная кровоточивость из небольших порезов.
Кроме того, болезнь печени можно определить по цвету мочи. При проблемах с печенью в организме образуется избыток желчного пигмента билирубина. Из-за него моча может окрашиваться в более оранжевый или янтарный цвет. Если человек пьет достаточно жидкости, а моча остается темной, вплоть до коричневого цвета, это настораживает. Также Тарасов обратил внимание, что нередко проблемы с печенью создают себе ЗОЖ-ники. В желании перейти на ЗОЖ они добиваются обратного эффекта. Например, практикуя диеты. Дело в том, что ограничивать количество приемов пищи вредно для печени. Любовь к фруктам тоже может вредить печени, если ими объедаться. А еще для печени крайне вредна «передозировка» витаминов. Поэтому принимать их следует только по рекомендации врача.
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