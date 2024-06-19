Общество Найдено тело челябинского школьника, который утонул вместе со своим братом 20 июня 2024 в 00:41 Размер текста - 17 + Тело старшего брата обнаружили спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили тело 14-летнего мальчика, который 14 июня утонул в реке Урал вместе со своим младшим братом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Вечером 19 июня в ходе водолазных погружений спасатели ПСС Магнитогорска подняли тело второго мальчика. Он утонул на реке Урал, в районе Южного моста», — отмечают спасатели. Тело школьника после пятидневных поисков обнаружили на глубине более трех метров. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Четверо подростков, двое из которых были братьями, отправились на реку Урал в районе остановки «ТЭЦ» в Магнитогорске 14 июня. Старший 14-летний брат пошел купаться в зоне запрета. Мальчик начал тонуть и ему на помощь побежал его 13-летний младший брат. Подростков затянуло течением под железный мост. В результате оба мальчика утонули. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили тело 14-летнего мальчика, который 14 июня утонул в реке Урал вместе со своим младшим братом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Вечером 19 июня в ходе водолазных погружений спасатели ПСС Магнитогорска подняли тело второго мальчика. Он утонул на реке Урал, в районе Южного моста», — отмечают спасатели. Тело школьника после пятидневных поисков обнаружили на глубине более трех метров. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Четверо подростков, двое из которых были братьями, отправились на реку Урал в районе остановки «ТЭЦ» в Магнитогорске 14 июня. Старший 14-летний брат пошел купаться в зоне запрета. Мальчик начал тонуть и ему на помощь побежал его 13-летний младший брат. Подростков затянуло течением под железный мост. В результате оба мальчика утонули. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям