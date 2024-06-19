19 июня 2024

Найдено тело челябинского школьника, который утонул вместе со своим братом

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, лодка, псс
Тело старшего брата обнаружили спасатели Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили тело 14-летнего мальчика, который 14 июня утонул в реке Урал вместе со своим младшим братом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Вечером 19 июня в ходе водолазных погружений спасатели ПСС Магнитогорска подняли тело второго мальчика. Он утонул на реке Урал, в районе Южного моста», — отмечают спасатели.

Тело школьника после пятидневных поисков обнаружили на глубине более трех метров. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Четверо подростков, двое из которых были братьями, отправились на реку Урал в районе остановки «ТЭЦ» в Магнитогорске 14 июня. Старший 14-летний брат пошел купаться в зоне запрета. Мальчик начал тонуть и ему на помощь побежал его 13-летний младший брат. Подростков затянуло течением под железный мост. В результате оба мальчика утонули.

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В Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили тело 14-летнего мальчика, который 14 июня утонул в реке Урал вместе со своим младшим братом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Вечером 19 июня в ходе водолазных погружений спасатели ПСС Магнитогорска подняли тело второго мальчика. Он утонул на реке Урал, в районе Южного моста», — отмечают спасатели. Тело школьника после пятидневных поисков обнаружили на глубине более трех метров. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Четверо подростков, двое из которых были братьями, отправились на реку Урал в районе остановки «ТЭЦ» в Магнитогорске 14 июня. Старший 14-летний брат пошел купаться в зоне запрета. Мальчик начал тонуть и ему на помощь побежал его 13-летний младший брат. Подростков затянуло течением под железный мост. В результате оба мальчика утонули.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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