19 июня 2024

«Равис» отказался от претензий к совхозу семьи челябинского экс-замгубернатора

«Равис» не стал банкротить бывший актив семьи экс-замгубернатора Косилова
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд прекратил процесс по банкротству бывшего совхоза семьи экс-замгубернатора
Арбитражный суд прекратил процесс по банкротству бывшего совхоза семьи экс-замгубернатора Фото:

Агрохолдинг «Равис» перестал банкротить совхоз «Береговой» в Каслинском районе (Челябинская область), принадлежавший семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Как сообщили в пресс-службе суда, истец отказался от требований.

«К судебному заседанию в материалы дела от заявителя ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ поступило ходатайство об отказе от заявленных требований и прекращении производства по делу. В обоснование кредитор указал на полное погашение предъявленных требований», — отметили в суде.

В итоге суд прекратил процесс по банкротству совхоза. Обеспечительные меры, ранее принятые по данному делу, также отменены. В марте суд запретил совершать регистрационные действия в отношении имущества предприятия.

В июле 2023 года завершился полугодовой спор между двумя сторонами. Суд обязал совхоз выплатить почти 58 миллионов рублей. В феврале 2024 года агрохолдинг «Равис» предъявил претензии к ООО «Совхоз Береговой» на сумму в 50,8 миллиона рублей, начав процедуру банкротства. Совхоз перешел от семьи Косилова в другие руки в ноябре 2022 года.

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Агрохолдинг «Равис» перестал банкротить совхоз «Береговой» в Каслинском районе (Челябинская область), принадлежавший семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Как сообщили в пресс-службе суда, истец отказался от требований. «К судебному заседанию в материалы дела от заявителя ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ поступило ходатайство об отказе от заявленных требований и прекращении производства по делу. В обоснование кредитор указал на полное погашение предъявленных требований», — отметили в суде. В итоге суд прекратил процесс по банкротству совхоза. Обеспечительные меры, ранее принятые по данному делу, также отменены. В марте суд запретил совершать регистрационные действия в отношении имущества предприятия. В июле 2023 года завершился полугодовой спор между двумя сторонами. Суд обязал совхоз выплатить почти 58 миллионов рублей. В феврале 2024 года агрохолдинг «Равис» предъявил претензии к ООО «Совхоз Береговой» на сумму в 50,8 миллиона рублей, начав процедуру банкротства. Совхоз перешел от семьи Косилова в другие руки в ноябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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