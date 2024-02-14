Челябинский агрохолдинг банкротит бывший совхоз семьи экс-замгубернатора

Агрохолдинг «Равис» реализовал намерение обанкротить совхоз «Береговой» и подал в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрохолдинг «Равис — птицефабрика Сосновская» из Сосновского района (Челябинская область) банкротит совхоз «Береговой», ранее принадлежавший семье экс-замгубернатора Андрея Косилова. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 50,8 млн рублей.

«Кредитор ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Должник ООО «Совхоз «Береговой»», — отмечено в материалах дела.

Инициатор спора подал заявление о принятии обеспечительных мер. Других подробностей в настоящий момент нет.

В июле 2023 года завершился полугодовой спор обеих сторон. Согласно решению суда, с «Берегового» была взыскана сумма размером почти 57,9 млн рублей. Апелляционная инстанция в декабре оставила решение без изменений, было заявлено о намерении обанкротить совхоз. Спор возник из-за семян подсолнечника и рапса, которые передавались «Береговому» на переработку. Однако полные объемы подрядчик не освоил и сырье не вернул. С 2017 по 2022 годы исполнитель не смог переработать около 600 тонн семян. Но даже те, что были переработаны, в виде жмыха «Равис» обратно не получил. Теперь стоимость потерь пытаются получить с бывшего гендиректора агрохолдинга Косилова в рамках другого процесса. Слушания по нему приостановили, поручив эксперту выяснить рыночную стоимость жмыха.

Совхоз «Береговой» до ноября 2022 года принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. Сам руководитель заявлял, что управлялся актив его сыном Иваном. В «Рависе» Косилов-старший был совладельцем вместе с другим бывшим вице-губернатором Игорем Сербиновым. В январе стало известно, что доля размеров 41,2% продана свердловской компании.

При подготовке материала URA.RU обратилось к каждой из сторон спора. Однако ответы к моменту публикации не поступили.