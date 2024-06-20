В Сургуте риэлтору грозит штраф за размещение объявления на таджикском языке

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В Сургуте риелтор разместил объявление с предложением своих услуг на таджикском языке
В Сургуте риелтор разместил объявление с предложением своих услуг на таджикском языке Фото:

В Сургуте риэлтору грозит штраф за размещение объявления на таджикском языке. Об этом сообщает управление общественной безопасности администрации в своем tg-канал «Безопасный Сургут».

«Объявление на таджикском языке появилось в Сургуте. […] Оказалось, данные объявления расклеил предприимчивый риэлтор в целях продвижения своих услуг. Администрацией города информация была передана в управляющую компанию», — сообщает «Безопасный Сургут».

В настоящий момент объявление снято. Риэлтору грозит штраф за нарушение законов «О рекламе» и «О защите прав потребителя». Согласно Конституции, единственным государственным языком России является русский и вся реклама должна размещаться на этом языке и быть понятной любому потребителю в стране.

Ранее в ХМАО прошли облавы на нелегальных мигрантов. Полиция предъявила им более 45 административных правонарушений.

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В Сургуте риэлтору грозит штраф за размещение объявления на таджикском языке. Об этом сообщает управление общественной безопасности администрации в своем tg-канал «Безопасный Сургут». «Объявление на таджикском языке появилось в Сургуте. […] Оказалось, данные объявления расклеил предприимчивый риэлтор в целях продвижения своих услуг. Администрацией города информация была передана в управляющую компанию», — сообщает «Безопасный Сургут». В настоящий момент объявление снято. Риэлтору грозит штраф за нарушение законов «О рекламе» и «О защите прав потребителя». Согласно Конституции, единственным государственным языком России является русский и вся реклама должна размещаться на этом языке и быть понятной любому потребителю в стране. Ранее в ХМАО прошли облавы на нелегальных мигрантов. Полиция предъявила им более 45 административных правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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