В Сургуте риэлтору грозит штраф за размещение объявления на таджикском языке. Об этом сообщает управление общественной безопасности администрации в своем tg-канал «Безопасный Сургут».
«Объявление на таджикском языке появилось в Сургуте. […] Оказалось, данные объявления расклеил предприимчивый риэлтор в целях продвижения своих услуг. Администрацией города информация была передана в управляющую компанию», — сообщает «Безопасный Сургут».
В настоящий момент объявление снято. Риэлтору грозит штраф за нарушение законов «О рекламе» и «О защите прав потребителя». Согласно Конституции, единственным государственным языком России является русский и вся реклама должна размещаться на этом языке и быть понятной любому потребителю в стране.
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