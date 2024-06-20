Челябинских рыбоводов из-за засухи хотят переселить с озер на закрытые пастбища

Челябинским рыбоводам в условиях засухи предлагают развивать индустриальные комплексы при постепенном отказе от пастбищ на озерах. Как URA.RU заявили в пресс-службе регионального минсельхоза, власти разрабатывают комплекс мер поддержки рыбоводческих хозяйств.
«Снижение уровня озер влияет на плотность существующих популяций, эффективность их воспроизводства, объемы выращивания товарной рыбы. В связи с этим делается акцент на развитие индустриального рыбоводства с использованием установок замкнутого водоснабжения. На их создание можно использовать субсидирование по программе „капексов“», — заявили URA.RU в минсельхозе.
По программе «капексов», под которыми понимаются капзатраты, рыбоводческим хозяйствам власти компенсирует до 49,9% затрат на строительство и модернизацию комплексов. На Чебаркульском рыбзаводе в рамках программы возведен цех по инкубации икры и подращиванию особо ценных видов рыб. Другими видами поддержки является выдача грантов семейным фермам и «Агростартап». В 2023 году фермерскому хозяйству Кунашакского района «ФИШка» выплачен грант «Агротуризм» на создание туристического центра. В комплексе с замкнутым циклом выращиваются осетровые.
«Совместно с Ассоциацией рыбохозяйственного комплекса региона проведен анализ потребностей рыбоводных хозяйств в мерах дополнительной поддержки. По результатам этой работы минсельхоз готовит предложения о новом виде господдержки пастбищного рыбоводства. Это компенсация затрат на рыбопосадочный материал», — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что рыбохозяйственная деятельность охватила почти всю территорию области. Наиболее крупными рыбоводными хозяйствами отрасли стали «Челябрыбхоз», рыбозавод «Балык», Кыштымское рыбоводное хозяйство, компании «ЮжУралрыбхоз», «Перспектива+», «ЮРПартнер» и «Рыбопитомник Шершни». Также значительные объемы достигнуты в Чебаркуле и на рыболовном комплексе «Азарт». Производством рыбопосадочного материала сазана, пеляди, карпа, амура, рипуса, щуки, толстолобика, сига, осетра и стерляди занимаются на Шершнях, чебаркульском рыбзаводе и в Кыштыме.
Рыбоводы обратились к властям за поддержкой. Обмеление водоемов привело к росту цен в Челябинской области на карпов и другую свежевыловленную рыбу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!