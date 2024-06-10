Из-за обмеления челябинских водоемов предсказали дефицит рыбы

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При снижении объемов выпуска из-за климата рыбоводы рассчитывают на поддержку властей
При снижении объемов выпуска из-за климата рыбоводы рассчитывают на поддержку властей Фото:

Из-за обмеления водоемов в Челябинской области спрогнозировали дефицит в регионе свежевыловленной рыбы. Как URA.RU рассказал председатель региональной ассоциации рыбоводов Евгений Рындин, участники крайне заинтересованы в поддержке со стороны органов власти.

«Обмеление водоемов в регионе чревато усилением дефицита свежевыловленной рыбы. Тенденция проявила себя уже в 2023 году. Из-за нехватки карповых продукт везут из других регионов, прежде всего, из Свердловской области, что дает наценку за счет транспортных расходов в размере порядка 30% и надбавленной стоимости перекупщиков», — пояснил URA.RU Рындин.

Природные факторы не дают рыбохозяйствам региона планомерно развиваться. В результате снижение выпуска на Чебаркульском рыбозаводе, возглавляемом Рындиным, составило в 2023 году 90% к уровню прошлых периодов. При низком паводке 2023 года маточное поголовье дало меньше икры.

В настоящий момент рыбозавод получил около 100 млн личинок сиговых при закладке осенью порядка 120 млн икринок. До августа поголовье будет созревать. Отгружать мальков планируют как в водоемы региона, та и за пределы области.

При подготовке материала URA.RU направил запрос о господдержке в пресс-службу минсельхоза. При получении ответов они будут опубликованы.

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Из-за обмеления водоемов в Челябинской области спрогнозировали дефицит в регионе свежевыловленной рыбы. Как URA.RU рассказал председатель региональной ассоциации рыбоводов Евгений Рындин, участники крайне заинтересованы в поддержке со стороны органов власти. «Обмеление водоемов в регионе чревато усилением дефицита свежевыловленной рыбы. Тенденция проявила себя уже в 2023 году. Из-за нехватки карповых продукт везут из других регионов, прежде всего, из Свердловской области, что дает наценку за счет транспортных расходов в размере порядка 30% и надбавленной стоимости перекупщиков», — пояснил URA.RU Рындин. Природные факторы не дают рыбохозяйствам региона планомерно развиваться. В результате снижение выпуска на Чебаркульском рыбозаводе, возглавляемом Рындиным, составило в 2023 году 90% к уровню прошлых периодов. При низком паводке 2023 года маточное поголовье дало меньше икры. В настоящий момент рыбозавод получил около 100 млн личинок сиговых при закладке осенью порядка 120 млн икринок. До августа поголовье будет созревать. Отгружать мальков планируют как в водоемы региона, та и за пределы области. При подготовке материала URA.RU направил запрос о господдержке в пресс-службу минсельхоза. При получении ответов они будут опубликованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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