Глава Ростова-на-Дону рассказал о масштабах пожара на базе МВД

Ростовский мэр Логвиненко: пожару на складах МВД присвоен повышенный ранг
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Площадь пожара составляет 700 квадратов, заявил Алексей Логвиненко Фото:

Площадь пожара в доме, где находится база снабжения МВД РФ, составляет 700 квадратов. Ему присвоен второй ранг сложности, заявил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

«Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Алексей Логвиненко в своем telegram-канале. По его словам, рисков распространения огня нет. Он добавил, что горят склады.

Ранее в ГУ МЧС РФ заявили, что в городе, предположительно, произошел пожар в Северо-Кавказской база хранения ресурсов снабжения МВД. В тушении задействованы 68 человек и 25 единиц техники.

Обновлено в 19:18 по мск. Пожар локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Площадь пожара в доме, где находится база снабжения МВД РФ, составляет 700 квадратов. Ему присвоен второй ранг сложности, заявил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. «Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Алексей Логвиненко в своем telegram-канале. По его словам, рисков распространения огня нет. Он добавил, что горят склады. Ранее в ГУ МЧС РФ заявили, что в городе, предположительно, произошел пожар в Северо-Кавказской база хранения ресурсов снабжения МВД. В тушении задействованы 68 человек и 25 единиц техники. Обновлено в 19:18 по мск. Пожар локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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