Глава Ростова-на-Дону рассказал о масштабах пожара на базе МВД

Ростовский мэр Логвиненко: пожару на складах МВД присвоен повышенный ранг

21 июня 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет 700 квадратов, заявил Алексей Логвиненко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Площадь пожара в доме, где находится база снабжения МВД РФ, составляет 700 квадратов. Ему присвоен второй ранг сложности, заявил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. «Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Алексей Логвиненко в своем telegram-канале . По его словам, рисков распространения огня нет. Он добавил, что горят склады. Ранее в ГУ МЧС РФ заявили, что в городе, предположительно, произошел пожар в Северо-Кавказской база хранения ресурсов снабжения МВД. В тушении задействованы 68 человек и 25 единиц техники. Обновлено в 19:18 по мск. Пожар локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь пожара в доме, где находится база снабжения МВД РФ, составляет 700 квадратов. Ему присвоен второй ранг сложности, заявил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. «Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Алексей Логвиненко в своем telegram-канале. По его словам, рисков распространения огня нет. Он добавил, что горят склады. Ранее в ГУ МЧС РФ заявили, что в городе, предположительно, произошел пожар в Северо-Кавказской база хранения ресурсов снабжения МВД. В тушении задействованы 68 человек и 25 единиц техники. Обновлено в 19:18 по мск. Пожар локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.