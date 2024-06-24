Топ-5 причин из-за которых разводятся пермяки

Пермский психолог Щербакова: браки распадаются из-за неблагоприятных мотивов

25 июня 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Причиной развода может стать мотив, ради которого пара поженилась Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Недостаток коммуникаций, отсутствие финансовых договоренностей и мотив для заключения брака могут негативно повлиять на отношения в паре. Пермский психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU пять причин, по которым чаще всего распадаются браки. «Причины развода пар в Пермском крае мало чем отличаются в других регионах. Одна из главных житейских причин развода — неблагоприятный мотив заключения брака. Например, пара создает союз, чтобы вырваться из-под родительского контроля или из-за незапланированной беременности. Также сюда относятся браки, которые заключены на пике романтических чувств, в первые два года после развода или под социальным давлением, когда близкие говорят паре, что хотят внуков и уже пора создавать свою семью», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства. На втором месте среди самых популярных причин психолог назвала непонимание общего будущего. Будущим супругам до заключения брака рекомендуют обсудить, как они видят свою жизнь через три, пять и десять лет. «После свадьбы может оказаться, что один хочет заводить детей и иметь традиционный уклад жизни, а другой мечтал кочевником путешествовать по миру», — отметила психолог. Следующей причиной расставаний стала низкая эмоциональная компетентность. То есть супруги не понимают свои эмоции и эмоции партнера, не могут контролировать и нести ответственность за них. Также паре нужно заранее обговорить финансовые вопросы. Важно понимать, кто будет обеспечивать семью и какие счета оплачивать, как супруги планируют зарабатывать и тратить деньги. Психолог отмечает, что не обязательно составлять брачный договор, достаточно обговорить эти вопросы между собой. Последняя популярная причина, по которой пара может разойтись, — отсутствие психологической зрелости. «Такие слова как „любовь“, „счастье“ и „радость“ нельзя разделить от слов „конфликты“ и „недопонимания“. Зрелая позиция — это понимание, что я на 100% встречусь с кризисами и непониманием. Крепкие отношения это гораздо больше, чем „жили долго и счастливо“», — добавила Яна Щербакова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недостаток коммуникаций, отсутствие финансовых договоренностей и мотив для заключения брака могут негативно повлиять на отношения в паре. Пермский психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU пять причин, по которым чаще всего распадаются браки. «Причины развода пар в Пермском крае мало чем отличаются в других регионах. Одна из главных житейских причин развода — неблагоприятный мотив заключения брака. Например, пара создает союз, чтобы вырваться из-под родительского контроля или из-за незапланированной беременности. Также сюда относятся браки, которые заключены на пике романтических чувств, в первые два года после развода или под социальным давлением, когда близкие говорят паре, что хотят внуков и уже пора создавать свою семью», — рассказала Яна Щербакова корреспонденту агентства. На втором месте среди самых популярных причин психолог назвала непонимание общего будущего. Будущим супругам до заключения брака рекомендуют обсудить, как они видят свою жизнь через три, пять и десять лет. «После свадьбы может оказаться, что один хочет заводить детей и иметь традиционный уклад жизни, а другой мечтал кочевником путешествовать по миру», — отметила психолог. Следующей причиной расставаний стала низкая эмоциональная компетентность. То есть супруги не понимают свои эмоции и эмоции партнера, не могут контролировать и нести ответственность за них. Также паре нужно заранее обговорить финансовые вопросы. Важно понимать, кто будет обеспечивать семью и какие счета оплачивать, как супруги планируют зарабатывать и тратить деньги. Психолог отмечает, что не обязательно составлять брачный договор, достаточно обговорить эти вопросы между собой. Последняя популярная причина, по которой пара может разойтись, — отсутствие психологической зрелости. «Такие слова как „любовь“, „счастье“ и „радость“ нельзя разделить от слов „конфликты“ и „недопонимания“. Зрелая позиция — это понимание, что я на 100% встречусь с кризисами и непониманием. Крепкие отношения это гораздо больше, чем „жили долго и счастливо“», — добавила Яна Щербакова.