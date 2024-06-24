24 июня 2024

Под Екатеринбургом пятые сутки не могут найти 15-летнюю девочку. Фото

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Девочка пропала 22 июня (архивное фото)
Девочка пропала 22 июня (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) 22 июня пропала 15-летняя Марина Воднева . К розыскам пропавшей присоединились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Марина Воднева 15 лет. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в синюю футболку, синие штаны, белые кроссовки. С собой небольшая черная сумка», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».

Руководителем отряда выступает Наталия (Лиса) — 8(900)044-02-20. Розыском пропавшей также занимается ОВД Березовского. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 343 694-75-00 или 102.

К поискам подключились сотрудники ОВД Березовского
К поискам подключились сотрудники ОВД Березовского
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) 22 июня пропала 15-летняя Марина Воднева . К розыскам пропавшей присоединились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Марина Воднева 15 лет. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в синюю футболку, синие штаны, белые кроссовки. С собой небольшая черная сумка», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Руководителем отряда выступает Наталия (Лиса) — 8(900)044-02-20. Розыском пропавшей также занимается ОВД Березовского. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 343 694-75-00 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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