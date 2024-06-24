В Березовском (Свердловская область) 22 июня пропала 15-летняя Марина Воднева . К розыскам пропавшей присоединились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Марина Воднева 15 лет. Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в синюю футболку, синие штаны, белые кроссовки. С собой небольшая черная сумка», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».
Руководителем отряда выступает Наталия (Лиса) — 8(900)044-02-20. Розыском пропавшей также занимается ОВД Березовского. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 343 694-75-00 или 102.
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