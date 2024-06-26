Пропавшую 15-летнюю свердловчанку нашли спустя пять дней

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Девочка сама вернулась домой после пяти дней отсутствия (архивное фото)
Девочка сама вернулась домой после пяти дней отсутствия (архивное фото) Фото:

В Свердловской области нашли 15-летнюю девочку, пропавшую в Березовском еще 22 июня. Несовершеннолетняя сама вернулась домой, после чего ее в бане заметил опекун, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Обнаружила ее женщина-опекун на чердаке бани. Всё это время она находилась со своим молодым человеком в поселке Монетный. А также путешествовала по Екатеринбургу, в том числе в „Парк Хаусе“», — сказал полковник Валерий Горелых. Родители девочки лишены родительских прав.

По его словам, ребенок самостоятельно вернулся домой. Однако такое исчезновение произошло не в первый раз — девочка сбегала дважды. Розыском пропавшей занимались волонтеры и сотрудники ОВД Березовского городского округа.

Он подчеркнул, что представители МВД из службы по делам несовершеннолетних поместили девочку на реабилитацию. В отношении опекуна заведено административный материал по статье о ненадлежащем воспитании ребенка (5.35 КоАП РФ).

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В Свердловской области нашли 15-летнюю девочку, пропавшую в Березовском еще 22 июня. Несовершеннолетняя сама вернулась домой, после чего ее в бане заметил опекун, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Обнаружила ее женщина-опекун на чердаке бани. Всё это время она находилась со своим молодым человеком в поселке Монетный. А также путешествовала по Екатеринбургу, в том числе в „Парк Хаусе“», — сказал полковник Валерий Горелых. Родители девочки лишены родительских прав. По его словам, ребенок самостоятельно вернулся домой. Однако такое исчезновение произошло не в первый раз — девочка сбегала дважды. Розыском пропавшей занимались волонтеры и сотрудники ОВД Березовского городского округа. Он подчеркнул, что представители МВД из службы по делам несовершеннолетних поместили девочку на реабилитацию. В отношении опекуна заведено административный материал по статье о ненадлежащем воспитании ребенка (5.35 КоАП РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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