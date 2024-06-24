Звезда «Слова пацана» из Перми планирует выпустить музыкальный альбом

Ярослав Могильников записывает композиции в стиле рэп
Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», планирует выпустить музыкальный альбом. Артист активно работает над его записью.
«Если бы в моей жизни не было кино, то я бы сто процентов с головой погрузился в две вещи — в футбол и музыку. Конечно, я планирую выпускать музыку и, конечно, я планирую альбом. Сейчас активно пишусь», — рассказал Могильников в интервью 59.ru.
Актер добавил, что альбом будет записан в стиле близком к рэпу. При этом дату его выхода Могильников не называет.
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