24 июня 2024

Звезда «Слова пацана» из Перми планирует выпустить музыкальный альбом

Актер Могильников из Перми анонсировал выход музыкального альбома
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Могильников записывает композиции в стиле рэп
Ярослав Могильников записывает композиции в стиле рэп Фото:

Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», планирует выпустить музыкальный альбом. Артист активно работает над его записью.

«Если бы в моей жизни не было кино, то я бы сто процентов с головой погрузился в две вещи — в футбол и музыку. Конечно, я планирую выпускать музыку и, конечно, я планирую альбом. Сейчас активно пишусь», — рассказал Могильников в интервью 59.ru.

Актер добавил, что альбом будет записан в стиле близком к рэпу. При этом дату его выхода Могильников не называет.

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Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», планирует выпустить музыкальный альбом. Артист активно работает над его записью. «Если бы в моей жизни не было кино, то я бы сто процентов с головой погрузился в две вещи — в футбол и музыку. Конечно, я планирую выпускать музыку и, конечно, я планирую альбом. Сейчас активно пишусь», — рассказал Могильников в интервью 59.ru. Актер добавил, что альбом будет записан в стиле близком к рэпу. При этом дату его выхода Могильников не называет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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