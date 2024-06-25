СК назвал причину крупного пожара во Фрязино, где погибли люди

Основная версия пожара во Фрязино — неисправная проводка
Пожар в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, произошел из-за неисправной проводки. Основную версию причины возгорания в ННИ «Платан» озвучили в СК России.
«Одной из возможных версий причин пожара во Фрязино является неисправность проводки», — сообщили в подмосковном управлении СК РФ. Там подтвердили смерть шести человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. СК уже провел обыски у директоров управляющей компании и арендаторов помещения здания.
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