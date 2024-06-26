Пермская УК под угрозой суда пошла на мировую с хозяином затопленной квартиры

В городе Чайковский Пермского края управляющая компания согласилась выплатить хозяину затопленной квартиры компенсацию. На мировое соглашение ООО «УК „Чайковская“» пошла после того, как мужчина обратился в суд. В итоге она выплатит ему 158 тысяч рублей, следует из документов суда.
«Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Красильникова А.О. к ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ о взыскании ущерба, причиненного в результате залива квартиры, компенсации морального вреда, судебных расходов. ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ обязуется выплатить истцу Красильникову А.О. денежную сумму в размере 158000 рублей», — говорится в решении городского суда Чайковского.
Таким образом УК оплатит не только ремонт квартиры, но также возместит моральный ущерб хозяину и услуги адвоката. Если деньги не придут своевременно, компании придется заплатить неустойку.
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В городе Чайковский Пермского края управляющая компания согласилась выплатить хозяину затопленной квартиры компенсацию. На мировое соглашение ООО «УК „Чайковская“» пошла после того, как мужчина обратился в суд. В итоге она выплатит ему 158 тысяч рублей, следует из документов суда. «Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Красильникова А.О. к ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ о взыскании ущерба, причиненного в результате залива квартиры, компенсации морального вреда, судебных расходов. ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ обязуется выплатить истцу Красильникову А.О. денежную сумму в размере 158000 рублей», — говорится в решении городского суда Чайковского. Таким образом УК оплатит не только ремонт квартиры, но также возместит моральный ущерб хозяину и услуги адвоката. Если деньги не придут своевременно, компании придется заплатить неустойку.