26 июня 2024

Пермская УК под угрозой суда пошла на мировую с хозяином затопленной квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора диверсантам в областном суде. Челябинск , приговор, именем российской федерации, суд
Житель Чайковского пода в суд на местную УК Фото:

В городе Чайковский Пермского края управляющая компания согласилась выплатить хозяину затопленной квартиры компенсацию. На мировое соглашение ООО «УК „Чайковская“» пошла после того, как мужчина обратился в суд. В итоге она выплатит ему 158 тысяч рублей, следует из документов суда.

«Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Красильникова А.О. к ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ о взыскании ущерба, причиненного в результате залива квартиры, компенсации морального вреда, судебных расходов. ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ обязуется выплатить истцу Красильникову А.О. денежную сумму в размере 158000 рублей», — говорится в решении городского суда Чайковского.

Таким образом УК оплатит не только ремонт квартиры, но также возместит моральный ущерб хозяину и услуги адвоката. Если деньги не придут своевременно, компании придется заплатить неустойку.

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В городе Чайковский Пермского края управляющая компания согласилась выплатить хозяину затопленной квартиры компенсацию. На мировое соглашение ООО «УК „Чайковская“» пошла после того, как мужчина обратился в суд. В итоге она выплатит ему 158 тысяч рублей, следует из документов суда. «Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Красильникова А.О. к ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ о взыскании ущерба, причиненного в результате залива квартиры, компенсации морального вреда, судебных расходов. ООО „Управляющая компания ‚Чайковская‘“ обязуется выплатить истцу Красильникову А.О. денежную сумму в размере 158000 рублей», — говорится в решении городского суда Чайковского. Таким образом УК оплатит не только ремонт квартиры, но также возместит моральный ущерб хозяину и услуги адвоката. Если деньги не придут своевременно, компании придется заплатить неустойку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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