Жители ХМАО будут платить штрафы за нарушение правил выгула собак

Депутаты думы Югры проголосовали за административное наказание для владельцев собак, которые нарушают правила выгула животных. Решение было принято на очередном заседании парламента.
«Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нарушение дополнительных требований к выгулу собак, установленных правительством округа», – сказал замгубернатора Алексей Золотухин. Выявлять нарушителей будут отделы муниципального контроля и сотрудники полиции.
Нарушением будет считаться выгул собаки выше 40 сантиметров в холке ребенком, который не достиг 14 лет, или же если взрослый хозяин выгуливает собаку без намордника. В первый раз нарушителям грозит предупреждение, в последующем – штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Депутаты поддержали инициативу.
Ранее мэрия Сургута предложила запретить выгул собак в парках. Депутаты приняли решение с учетом поправок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!