СБУ задержала семь украинских блогеров, которые работали на Россию

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Задержанные украинские блогеры могли работать на Россию, заявили в СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе сеть блогеров, которые якобы действовали в интересах российских спецслужб. Задержаны семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного органа.

«Служба безопасности разоблачила в Одессе сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Задержано семь фигурантов», — говорится в сообщении в telegram-канале СБУ. Там добавили, что в списке задержанных числятся супруги-одесситы, которые якобы передавали координаты украинских военных в пророссийский telegram-канал с аудиторией более 200 тысяч подписчиков. По информации СБУ, этим каналом управляют представители ФСБ России, собирающие данные о дислокации и перемещениях ВСУ.

Задержанные блогеры снимали провокационные стримы, публиковали ложные сообщения об украинских военных и сотрудниках территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов. По мнению украинской спецслужбы, Россия могла использовать эту информацию для планирования воздушных ударов по местам дислокации украинских военных.

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе сеть блогеров, которые якобы действовали в интересах российских спецслужб. Задержаны семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного органа. «Служба безопасности разоблачила в Одессе сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Задержано семь фигурантов», — говорится в сообщении в telegram-канале СБУ. Там добавили, что в списке задержанных числятся супруги-одесситы, которые якобы передавали координаты украинских военных в пророссийский telegram-канал с аудиторией более 200 тысяч подписчиков. По информации СБУ, этим каналом управляют представители ФСБ России, собирающие данные о дислокации и перемещениях ВСУ. Задержанные блогеры снимали провокационные стримы, публиковали ложные сообщения об украинских военных и сотрудниках территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов. По мнению украинской спецслужбы, Россия могла использовать эту информацию для планирования воздушных ударов по местам дислокации украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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