СБУ задержала семь украинских блогеров, которые работали на Россию

27 июня 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Задержанные украинские блогеры могли работать на Россию, заявили в СБУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе сеть блогеров, которые якобы действовали в интересах российских спецслужб. Задержаны семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного органа. «Служба безопасности разоблачила в Одессе сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Задержано семь фигурантов», — говорится в сообщении в telegram-канале СБУ. Там добавили, что в списке задержанных числятся супруги-одесситы, которые якобы передавали координаты украинских военных в пророссийский telegram-канал с аудиторией более 200 тысяч подписчиков. По информации СБУ, этим каналом управляют представители ФСБ России, собирающие данные о дислокации и перемещениях ВСУ. Задержанные блогеры снимали провокационные стримы, публиковали ложные сообщения об украинских военных и сотрудниках территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов. По мнению украинской спецслужбы, Россия могла использовать эту информацию для планирования воздушных ударов по местам дислокации украинских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе сеть блогеров, которые якобы действовали в интересах российских спецслужб. Задержаны семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного органа. «Служба безопасности разоблачила в Одессе сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Задержано семь фигурантов», — говорится в сообщении в telegram-канале СБУ. Там добавили, что в списке задержанных числятся супруги-одесситы, которые якобы передавали координаты украинских военных в пророссийский telegram-канал с аудиторией более 200 тысяч подписчиков. По информации СБУ, этим каналом управляют представители ФСБ России, собирающие данные о дислокации и перемещениях ВСУ. Задержанные блогеры снимали провокационные стримы, публиковали ложные сообщения об украинских военных и сотрудниках территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов. По мнению украинской спецслужбы, Россия могла использовать эту информацию для планирования воздушных ударов по местам дислокации украинских военных.