В Китае появился тренд на прикосновения к попам овец. Видео

02 июля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

В Китае стало модным шлепать овец по ягодицам Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Китае набирает популярность необычный туристический тренд — прикосновение к попам овец. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «В Китае становится все более популярным трогать попы овец», — говорится в материале. Один из заголовков издания гласит: «Если вы съездите в Кашгар и не потрогаете овечьи ягодицы, ваша поездка будет напрасной». Как оказалось, местный фермер никогда не предполагал, что его овцеферма станет популярной туристической достопримечательностью, где главным развлечением является тактильное взаимодействие с пятой точкой овец. По словам издания, ради удобства туристов овец специально выстраивают в ряды, а их головы фиксируют нейлоновыми веревками, чтобы путешественники могли свободно гладить и шлепать по их ягодицам. В то время как пользователи социальной сети Xiaohongshu делятся советами по выбору «самых подходящих» овец и техниками поглаживания, в другой соцсети Х блогеры критикуют китайцев за жестокую эксплуатацию животных в развлекательных целях, заключили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае набирает популярность необычный туристический тренд — прикосновение к попам овец. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «В Китае становится все более популярным трогать попы овец», — говорится в материале. Один из заголовков издания гласит: «Если вы съездите в Кашгар и не потрогаете овечьи ягодицы, ваша поездка будет напрасной». Как оказалось, местный фермер никогда не предполагал, что его овцеферма станет популярной туристической достопримечательностью, где главным развлечением является тактильное взаимодействие с пятой точкой овец. По словам издания, ради удобства туристов овец специально выстраивают в ряды, а их головы фиксируют нейлоновыми веревками, чтобы путешественники могли свободно гладить и шлепать по их ягодицам. В то время как пользователи социальной сети Xiaohongshu делятся советами по выбору «самых подходящих» овец и техниками поглаживания, в другой соцсети Х блогеры критикуют китайцев за жестокую эксплуатацию животных в развлекательных целях, заключили в издании.