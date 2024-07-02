В Китае появился тренд на прикосновения к попам овец. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, овцы, ягненок, животноводство, сельское хозяйство
В Китае стало модным шлепать овец по ягодицам Фото:

В Китае набирает популярность необычный туристический тренд — прикосновение к попам овец. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«В Китае становится все более популярным трогать попы овец», — говорится в материале. Один из заголовков издания гласит: «Если вы съездите в Кашгар и не потрогаете овечьи ягодицы, ваша поездка будет напрасной». Как оказалось, местный фермер никогда не предполагал, что его овцеферма станет популярной туристической достопримечательностью, где главным развлечением является тактильное взаимодействие с пятой точкой овец.

По словам издания, ради удобства туристов овец специально выстраивают в ряды, а их головы фиксируют нейлоновыми веревками, чтобы путешественники могли свободно гладить и шлепать по их ягодицам. В то время как пользователи социальной сети Xiaohongshu делятся советами по выбору «самых подходящих» овец и техниками поглаживания, в другой соцсети Х блогеры критикуют китайцев за жестокую эксплуатацию животных в развлекательных целях, заключили в издании.

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В Китае набирает популярность необычный туристический тренд — прикосновение к попам овец. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «В Китае становится все более популярным трогать попы овец», — говорится в материале. Один из заголовков издания гласит: «Если вы съездите в Кашгар и не потрогаете овечьи ягодицы, ваша поездка будет напрасной». Как оказалось, местный фермер никогда не предполагал, что его овцеферма станет популярной туристической достопримечательностью, где главным развлечением является тактильное взаимодействие с пятой точкой овец. По словам издания, ради удобства туристов овец специально выстраивают в ряды, а их головы фиксируют нейлоновыми веревками, чтобы путешественники могли свободно гладить и шлепать по их ягодицам. В то время как пользователи социальной сети Xiaohongshu делятся советами по выбору «самых подходящих» овец и техниками поглаживания, в другой соцсети Х блогеры критикуют китайцев за жестокую эксплуатацию животных в развлекательных целях, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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