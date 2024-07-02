Самым любимым стритфудом челябинцев стала шаурма

Жители Челябинска назвали свои любимые виды уличной еды. Как сообщили в пресс-службе сервиса путешествий tutu, почти половина челябинцев считает шаурму самым популярным перекусом на прогулке.
«Первое место в рейтинге стритфуда Челябинска заняла шаурма. Её считают популярной 49% опрошенных. В городе, согласно онлайн-картам, более 300 точек с этим блюдом, но 31% голосовавших отметил, что хочется чаще встречать его в меню», — отметили в tutu.
Вторым по популярности стритфудом стали бургеры. За них проголосовало 17% челябинцев, а 16% отдали свое предпочтение пицце. Также 33% жителей уточнили, что они хотят видеть больше пиццерий в городе. Всего по 4% респондентов назвали популярными чебуреки и хот-доги. Сэндвичи набрали всего 2%, а беляши — 3%. Пирожки, пончики и круассаны в Челябинске тоже оказались в топе. Каждый вид выпечки набрал по 1% голосов.
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