Участники СВО стали помощниками челябинского депутата Госдумы Голикова

03 июля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Олег Голиков сделал своими помощниками четырех фронтовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре ветерана специальной военной операции на Украине стали помощниками депутата Госдумы от Челябинской области Олега Голикова. Об этом заявил 3 июля сам парламентарий. «Вручил удостоверения помощника депутата Государственной думы на общественных началах нашим ветеранам специальной военной операции. Это Артем Барбашин, Сергей Бормотов, Евгений Ботов, Александр Горохов. Каждый из них внес свой вклад в защиту нашей родины и заслуживает признания и уважения», — написал Голиков в своем официальной telegram-канале. Барбашин, Ботов и Бормотов стали победителями праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу Челябинска. Сам Голиков также участвовал в СВО, уйдя на фронт после объявления частичной мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре ветерана специальной военной операции на Украине стали помощниками депутата Госдумы от Челябинской области Олега Голикова. Об этом заявил 3 июля сам парламентарий. «Вручил удостоверения помощника депутата Государственной думы на общественных началах нашим ветеранам специальной военной операции. Это Артем Барбашин, Сергей Бормотов, Евгений Ботов, Александр Горохов. Каждый из них внес свой вклад в защиту нашей родины и заслуживает признания и уважения», — написал Голиков в своем официальной telegram-канале. Барбашин, Ботов и Бормотов стали победителями праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу Челябинска. Сам Голиков также участвовал в СВО, уйдя на фронт после объявления частичной мобилизации.