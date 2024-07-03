В центре Челябинска пройдет певческий фестиваль «Русское поле»

В Челябинске 27 июля на площади Революции состоится Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» участие в котором примут 450 исполнителей. В центре города выступят артисты из Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды, Челябинска и Магнитогорска, сообщили 3 июля в пресс-службы правительства региона.
«При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера 27 июля на площади Революции пройдет Всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. В столице Южного Урала выступят более 400 артистов со всей России», — сообщили в пресс-службе.
Перед челябинцами свои программы представят творческие коллективы страны, а именно: хор национальной песни из Северной Осетии-Алании, хоровая капелла из Удмуртии и Башкортостана, камерный хор Ставропольской филармонии и хор «CONTENTO», детские коллективы и другие. Артисты будут исполнят популярные произведения: «Солнечный круг», «Веселый ветер», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна. Вход на масштабный фестиваль музыки будет бесплатным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!