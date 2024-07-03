В центре Челябинска пройдет певческий фестиваль «Русское поле»

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Начало певческого фестиваля запланировано в 18:00
Начало певческого фестиваля запланировано в 18:00 Фото:

В Челябинске 27 июля на площади Революции состоится Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» участие в котором примут 450 исполнителей. В центре города выступят артисты из Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды, Челябинска и Магнитогорска, сообщили 3 июля в пресс-службы правительства региона.

«При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера 27 июля на площади Революции пройдет Всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. В столице Южного Урала выступят более 400 артистов со всей России», — сообщили в пресс-службе.

Перед челябинцами свои программы представят творческие коллективы страны, а именно: хор национальной песни из Северной Осетии-Алании, хоровая капелла из Удмуртии и Башкортостана, камерный хор Ставропольской филармонии и хор «CONTENTO», детские коллективы и другие. Артисты будут исполнят популярные произведения: «Солнечный круг», «Веселый ветер», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна. Вход на масштабный фестиваль музыки будет бесплатным.

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В Челябинске 27 июля на площади Революции состоится Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» участие в котором примут 450 исполнителей. В центре города выступят артисты из Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды, Челябинска и Магнитогорска, сообщили 3 июля в пресс-службы правительства региона. «При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера 27 июля на площади Революции пройдет Всероссийский певческий фестиваль „Русское поле“. В столице Южного Урала выступят более 400 артистов со всей России», — сообщили в пресс-службе. Перед челябинцами свои программы представят творческие коллективы страны, а именно: хор национальной песни из Северной Осетии-Алании, хоровая капелла из Удмуртии и Башкортостана, камерный хор Ставропольской филармонии и хор «CONTENTO», детские коллективы и другие. Артисты будут исполнят популярные произведения: «Солнечный круг», «Веселый ветер», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна. Вход на масштабный фестиваль музыки будет бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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