Суд оставил в силе приговор скандальному свердловскому экс-депутату-извращенцу

Осужденный свердловский экс-депутат Мерзляков остался за решеткой

Приговор Андрей Мерзляков получил в апреле Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу экс-депутата гордумы Красноуфимска, бывшего директора МУП «Энергосервис» Андрея Мерзлякова, которого отправили в колонию по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В 2017 году Мерзляков попал в скандал: его поймали на том, что поставил в туалете камеры и подглядывал за девушками. Поступок он объяснил тем, что хотел найти «крота», якобы сливавшего секретную информацию о компании.

«Облсуд, рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления, оставил квалификацию преступлений и наказание Мерзлякову без изменений. Были лишь внесены уточнения в основание конфискации изъятых у осужденного денежных средств», — рассказали в облсуде.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Мерзляков получил три крупные взятки от коммерсантов за помощь в заключении контрактов. Через год он получил еще одну взятку. Оперативники задержали бывшего депутата 16 мая 2022 года. 19 апреля 2024-го Красноуфимский районный суд приговорил его к лишению свободы на 10,5 лет со штрафом более пяти миллионов рублей. Ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления следующие десять лет. Ранее Мерзляков уже был судим за кражу (она была погашена в 2004-м).